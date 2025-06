Philips Evnia 27M2N3501PA: il nuovo monitor da gaming veloce, preciso e accessibile

Philips arricchisce la linea EVNIA 3000 con una nuova proposta pensata per i gamer più esigenti: il Philips Evnia 27M2N3501PA, un monitor da 27 pollici che unisce alte prestazioni, personalizzazione avanzata e un design attento all’ambiente. Ideale per chi cerca velocità, precisione e fluidità, questo modello punta tutto su un’esperienza di gioco competitiva, completa e accessibile.

Esperienza visiva immersiva e definita

Grazie al pannello Fast IPS con risoluzione Quad HD (2560 x 1440), il nuovo Evnia offre immagini cristalline e colori brillanti. Il supporto all’HDR10 e la copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3 garantiscono una resa visiva estremamente realistica, valorizzando ogni dettaglio, dal paesaggio più luminoso ai contrasti più profondi. Tecnologie proprietarie come Stark ShadowBoost e SmartContrast amplificano la qualità dell’immagine, rendendo ogni scena più intensa e coinvolgente.

Reattività e fluidità per il gaming competitivo

Pensato per chi gioca con l’obiettivo di vincere, il monitor supporta una frequenza di aggiornamento nativa di 240Hz, espandibile fino a 260Hz, abbinata a un tempo di risposta Smart MBR di soli 0,3ms. Questo significa un gameplay privo di lag o scie, perfetto per titoli frenetici come sparatutto e giochi di corse. La tecnologia AdaptiveSync, combinata con il Low Input Lag, assicura una fluidità impeccabile, riducendo al minimo tearing e stuttering indipendentemente dalla GPU utilizzata.

Massima personalizzazione con Evnia Precision Center

Il vero punto di forza del Philips Evnia 27M2N3501PA è la sua capacità di adattarsi a ogni stile di gioco. Il nuovo software Evnia Precision Center consente di configurare con facilità le impostazioni del monitor, passando da una modalità all’altra con pochi clic. Che si tratti di cambiare risoluzione, calibrare il colore o attivare funzionalità come Smart Crosshair o Smart Sniper, ogni dettaglio è sotto controllo, permettendo al giocatore di ottimizzare la propria strategia in tempo reale.

Ergonomia e sostenibilità al centro del progetto

Non solo performance: il monitor è progettato per offrire anche comfort e rispetto dell’ambiente. La base SmartErgoBase permette una regolazione precisa dell’inclinazione e dell’altezza per favorire una postura corretta durante lunghe sessioni. Le tecnologie LowBlue Mode e Flicker-Free aiutano a ridurre l’affaticamento visivo, migliorando il benessere dell’utente.

In ottica ecologica, la scocca del monitor è composta per l’85% da plastica riciclata post-consumo, mentre la base include il 35% di materiali riciclati. Il dispositivo rispetta inoltre numerosi standard in materia di sicurezza, salute e sostenibilità ambientale, dimostrando l’impegno concreto di Philips per una tecnologia più responsabile.

Disponibilità e prezzo

Il Philips Evnia 27M2N3501PA sarà disponibile a partire da metà luglio, con un prezzo consigliato di 249 €. Una proposta che combina accessibilità e prestazioni di alto livello, perfetta per chi vuole vivere il gaming competitivo senza compromessi.