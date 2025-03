Popolazione mondiale: un miliardo di persone mai censite

Se si cerca a quanto ammonta la popolazione mondiale attuale si può constatare che si parla di più di 8 miliardi. Non sono dati presi a caso o inventati, ma un insieme di set rilasciati dai vari paesi e aggiornati costantemente. Secondo un nuovo studio però, potrebbe esserci un significativo errore e sul nostro pianeta al momento potrebbero esserci addirittura oltre 9 miliardi di individui vivi.

Ovviamente si sta parlando di un errore enorme se lo studio si rivelasse accurato. Si può di certo pensare che ci sia qualche errore nel totale, ma una fetta così grossa avrebbe diverse implicazioni. Eppure, secondo lo studio, nelle aree rurali nel mondo i censimenti, se mai ci sono stati di recente, non sono così corretti. Considerando che il 43% della popolazione globale vive nelle suddette aree, allora l’errore diventa più plausibile.

Il reale numero della popolazione globale

Le parole dei ricercatori: “Per la prima volta, il nostro studio fornisce la prova che una parte significativa della popolazione rurale potrebbe mancare nei set di dati sulla popolazione globale. Siamo rimasti sorpresi nello scoprire che la popolazione effettiva che vive nelle aree rurali è molto più alta di quanto indichino i dati sulla popolazione globale: a seconda del set di dati, le popolazioni rurali sono state sottostimate tra il 53 e l’84 percento nel periodo studiato.”

Non tutti sono d’accordo con i risultati che raggiunge questo studio, ma viene comunque confermato che il numero non è veritiero e che ci potrebbero essere comunque milioni di persone non censite. Si tratterebbe comunque di numeri importanti, sia a livello locale per la gestione dei servizi, sia a livello globale per il corretto funzionamento dei modelli che vengono usati nelle varie ricerche, come quelle sul clima per esempio.