Realme C75 5G debutta in Italia: hardware avanzato e connettività 5G

Realme, brand globale in rapida espansione nel settore mobile, annuncia ufficialmente il lancio italiano del nuovo realme C75 5G, dispositivo pensato per offrire elevate prestazioni, design curato e connettività di ultima generazione a un prezzo accessibile.

Design e Costruzione

Il C75 5G si distingue per un’estetica minimalista ed elegante, caratterizzata da una scocca ultra-slim da 7,94 mm di spessore. La scocca presenta una texture riflettente disponibile nelle finiture Golden Glow e Crystal Black, con una costruzione pensata per coniugare leggerezza e robustezza, pur mantenendo un impatto visivo distintivo.

Architettura Hardware e Prestazioni

Al centro del sistema troviamo il SoC MediaTek Dimensity 6300, una piattaforma octa-core con architettura a 6 nm che integra un modem 5G con supporto Dual SIM e garantisce un’elevata efficienza energetica. Il processore è affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X, espandibile virtualmente fino a 16 GB tramite Dynamic RAM Expansion, e da 256 GB di storage UFS 2.2, assicurando reattività elevata, tempi di caricamento ridotti e ottime prestazioni in multitasking.

Display

Il pannello frontale ospita un display da 6,67” HD+ (1604 × 720 px) con tecnologia IPS LCD e refresh rate a 120 Hz, ottimizzato per offrire una visualizzazione fluida in contesti dinamici, come gaming o scrolling intensivo. La luminosità di picco è adeguata per l’utilizzo outdoor, mentre la riproduzione cromatica è calibrata per garantire comfort visivo durante sessioni prolungate.

Batteria e Ricarica

Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5828 mAh, tra le più capienti nel segmento di riferimento. La compatibilità con la ricarica rapida SUPERVOOC da 45W consente di ottenere fino a 4 ore di utilizzo con soli 10 minuti di ricarica, grazie all’efficienza combinata del sistema di gestione energetica e del caricatore ad alta potenza. Il sistema è dotato di protezione multi-layer per la sicurezza termica e la stabilità del ciclo di carica.

Fotocamere

Il comparto imaging si affida a un sensore principale OMNIVISION OV50D da 50 MP, con apertura f/1.8 e tecnologia pixel binning per prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera anteriore da 8 MP consente selfie nitidi e supporta sblocco facciale. Le modalità software includono scatto notturno, ritratto AI, modalità Pro, HDR, panoramica e registrazione video FHD a 30 fps.

Connettività e Altre Specifiche

Il realme C75 5G integra un modulo 5G SA/NSA compatibile con le principali bande europee, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.3 e NFC. È presente anche il jack audio da 3,5 mm e un lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione. Il sistema operativo è realme UI 5.0, basato su Android 14, con ottimizzazioni per consumi e usabilità.

Disponibilità e Prezzo

realme C75 5G è disponibile nella configurazione 8 GB + 256 GB a un prezzo consigliato di 249,99€. In occasione del lancio, il dispositivo sarà proposto a 179,99€ fino al 30 giugno 2025 presso i punti vendita Unieuro aderenti alla promozione.