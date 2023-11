La rivoluzione dei TikToker su Facebook: come hanno scoperto una miniera d’oro

Il fenomeno dei TikToker che stanno sfruttando Facebook come una miniera d’oro è sempre più evidente e affascinante. Recentemente, Facebook, spesso considerato come il “vecchio” social network, si sta rivelando una piattaforma incredibilmente remunerativa per i creator più giovani, dimostrando che l’età non è un fattore limitante per il successo online.

Un esempio eclatante di questo successo è Morgann Book, una lifestyle influencer con un seguito di 2,8 milioni di follower su TikTok. Morgann ha trovato un modo intelligente per monetizzare il suo contenuto su Facebook, guadagnando un incredibile totale di oltre 93.000 dollari semplicemente ricondividendo i suoi video sulla piattaforma. Questo è solo un esempio, ma molti altri creator stanno sperimentando un notevole aumento nei loro guadagni grazie alle opportunità di monetizzazione offerte da Facebook negli ultimi anni.

Tra le opzioni di monetizzazione più attraenti per i TikToker su Facebook, troviamo i bonus, gli annunci in-stream e, ovviamente, la pubblicità nei Reels. Quest’ultima sembra essere particolarmente popolare tra i creator, che “riciclano” i propri contenuti da TikTok per guadagnare su una piattaforma più ampia come Facebook.

La chiave del successo di Facebook per i TikToker risiede nella diversità del pubblico. Questo social network è molto più diffuso a livello globale rispetto ad alcune altre piattaforme e vanta oltre 2 miliardi di utenti attivi al mese. Questa vasta portata offre un enorme potenziale per i creator, che stanno sfruttando al massimo questa opportunità. In effetti, Facebook supera nettamente Instagram e TikTok in termini di utenza, aprendo la strada a una vasta gamma di possibilità di monetizzazione.

Per rendere questa transizione più agevole, molti TikToker ricevono supporto da startup di terze parti come Jellysmack e Decked. Queste aziende specializzate aiutano i creator a ricondividere i loro contenuti di TikTok su piattaforme come Facebook e Snapchat, garantendo che siano ottimizzati per il pubblico e il formato della piattaforma di destinazione.

Alcuni creator stanno addirittura conquistando queste piattaforme da soli, producendo contenuti che attirano il consenso del pubblico più adulto, con età compresa tra i 28 e i 45 anni. Questo pubblico rappresenta un maggiore potere d’acquisto e, di conseguenza, è più incline ad acquistare i prodotti promossi dai creator. Un TikToker ha dichiarato che il loro target ideale sarebbe una madre di età compresa tra i 45 e i 50 anni che effettua acquisti impulsivi su Amazon ogni settimana. Questa generazione di utenti su Facebook è attiva nello shopping, il che spiega perché i TikToker stanno guadagnando cifre esorbitanti su questa piattaforma. Non solo Facebook offre un pubblico vasto e diversificato, ma attira anche coloro che sono disposti a spendere, rendendolo un luogo ideale per i creator ambiziosi alla ricerca di successo finanziario.

