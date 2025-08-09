ROCKSTER CROSS 2: la nuova frontiera dell’audio outdoor firmata Teufel

Se sei un amante delle avventure all’aria aperta ma non vuoi rinunciare a un’esperienza audio potente e coinvolgente, il nuovo ROCKSTER CROSS 2 di Teufel è il compagno ideale. Creato per resistere alle condizioni più estreme e pensato per accompagnarti ovunque, questo altoparlante Bluetooth si distingue per la sua costruzione robusta, il design moderno e un’autonomia sorprendente.

Progettato per sfidare la natura

Dalla pioggia battente agli urti accidentali, il ROCKSTER CROSS 2 è pronto a tutto grazie alla sua scocca ultra resistente e alla certificazione IPX5, che lo protegge dai getti d’acqua. Ogni dettaglio è stato studiato per affrontare la vita all’aperto: dalla pratica tracolla regolabile alle impugnature laterali integrate, ogni elemento facilita il trasporto anche in situazioni dinamiche. E per chi ama anche lo stile oltre alla funzionalità, Teufel propone ora due nuove colorazioni: Black & Green e Light Gray, che si aggiungono all’iconico modello Black & Red.

Energia e audio senza compromessi

Sotto la scocca compatta si nasconde una vera e propria centrale audio: un amplificatore da 39 watt, una batteria capace di garantire fino a 46 ore di autonomia in modalità Eco e una tecnologia esclusiva chiamata Dynamore, sviluppata a Berlino, che espande in modo sorprendente il panorama stereo. In più, una modalità outdoor appositamente studiata permette di ottenere prestazioni ottimali anche in spazi aperti, e la possibilità di inclinare l’altoparlante quando è appoggiato al suolo migliora ulteriormente la diffusione del suono.

Controllo intuitivo e funzioni avanzate

La gestione del ROCKSTER CROSS 2 è stata semplificata con un nuovo pannello comandi posizionato nella parte superiore, dove i tasti grandi e ben visibili rendono le operazioni più rapide e intuitive. Inoltre, grazie all’app dedicata Teufel Go, l’utente può accedere a un equalizzatore personalizzato, gestire le impostazioni audio o collegare due dispositivi per creare un sistema stereo. E non finisce qui: con la funzione Party Link, è possibile sincronizzare fino a 100 altoparlanti compatibili, come ROCKSTER NEO, ROCKSTER GO 2 o MYND, per un’esperienza sonora condivisa a 360 gradi.

Il ROCKSTER CROSS 2 supporta lo streaming Bluetooth 5.3 con AAC, garantendo un audio stabile e sincronizzato anche con contenuti video, grazie alla compatibilità con Google Fast Pair e alla funzione multipoint, che consente di collegare due smartphone contemporaneamente. Inoltre, funge da power bank e offre una porta di ricarica USB-C per una ricarica rapida, oltre a un ingresso AUX e una modalità scheda audio per PC e Mac.

Disponibile a 299,99 € sul sito ufficiale Teufel, il ROCKSTER CROSS 2 si presenta nelle tre varianti di colore Black & Red, Black & Green e Light Gray. Per chi cerca un suono ancora più ricco e bilanciato, è possibile acquistare il set stereo con due altoparlanti al prezzo di 569,99 €.