Russare: un silenzioso segnale di rischio per l’ipertensione

Il russare è un disturbo del sonno comune che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Spesso considerato un fastidio innocuo, il russare può essere indicativo di problemi di salute più gravi, tra cui l’ipertensione. Lo studio ha utilizzato il monitoraggio domiciliare per mostrare oggettivamente la connessione tra russare e ipertensione. Questo è il più grande studio oggettivo e il primo a utilizzare tecnologie di monitoraggio domiciliare notturno multiplo per un periodo prolungato, per esplorare l’associazione tra russamento e ipertensione.

Il russare è il suono rauco o aspro che si verifica quando il flusso d’aria è parzialmente ostruito durante la respirazione mentre si dorme. Questo suono è causato dalla vibrazione dei tessuti molli nella gola. Il russare può essere influenzato da vari fattori, tra cui l’età, il peso, la posizione durante il sonno e la struttura anatomica delle vie aeree superiori. L’ipertensione, o pressione alta, è una condizione cronica in cui la forza del sangue contro le pareti delle arterie è sufficientemente alta da causare problemi di salute, come malattie cardiache. L’ipertensione è spesso chiamata “killer silenzioso” perché può non presentare sintomi evidenti, ma aumenta significativamente il rischio di eventi cardiovascolari gravi come infarti e ictus.

Ipertensione, scoperto un collegamento con il russare

Numerosi studi hanno dimostrato che esiste un legame tra russare abituale e ipertensione. Il russare può essere un segno di apnea ostruttiva del sonno (OSA), una condizione in cui le vie aeree si bloccano ripetutamente durante il sonno, causando brevi pause nella respirazione. Questo disturbo non solo interrompe il sonno, ma può anche causare un aumento della pressione sanguigna a causa dello stress che il corpo subisce nel riprendere a respirare. L’apnea ostruttiva del sonno è una delle principali cause di russare cronico e può avere un impatto significativo sulla pressione sanguigna. Durante gli episodi di apnea, i livelli di ossigeno nel sangue possono diminuire, inducendo il sistema nervoso a rilasciare adrenalina e altre sostanze che aumentano la pressione sanguigna. Questo ciclo di apnea e risveglio può portare a una pressione sanguigna persistentemente elevata durante il giorno.

Diversi studi clinici hanno confermato il legame tra apnea ostruttiva del sonno e ipertensione. Ad esempio, uno studio pubblicato sul “Journal of Clinical Sleep Medicine” ha rilevato che i pazienti con apnea del sonno non trattata avevano una probabilità significativamente maggiore di sviluppare ipertensione rispetto a quelli senza il disturbo. Questo suggerisce che il trattamento dell’apnea del sonno può essere un passo importante nella gestione dell’ipertensione. La relazione tra russare, apnea del sonno e ipertensione non riguarda solo la qualità del sonno, ma ha anche implicazioni a lungo termine sulla salute cardiovascolare. La pressione alta cronica può danneggiare i vasi sanguigni, il cuore e altri organi vitali, aumentando il rischio di malattie cardiache, ictus e insufficienza renale. Pertanto, affrontare il problema del russare può avere benefici significativi per la salute generale.

Il trattamento del russare e dell’apnea del sonno può includere cambiamenti nello stile di vita, dispositivi medici e, in alcuni casi, interventi chirurgici. Perdere peso, evitare l’alcol e non dormire sulla schiena possono ridurre il russare. Dispositivi come le macchine a pressione positiva continua (CPAP) possono aiutare a mantenere le vie aeree aperte durante il sonno. In casi più gravi, può essere necessaria la chirurgia per rimuovere o ridurre i tessuti che ostruiscono le vie aeree. In conclusione, il russare non dovrebbe essere ignorato come semplice fastidio notturno. Può essere un segnale di condizioni più gravi come l’apnea ostruttiva del sonno, che è strettamente legata all’ipertensione. Riconoscere e trattare questi problemi può migliorare la qualità del sonno, ridurre il rischio di ipertensione e migliorare la salute cardiovascolare a lungo termine. Se sospettiamo di avere problemi di russare o apnea del sonno, è importante consultare un medico per una valutazione e un trattamento adeguati.

Immagine di wayhomestudio su Freepik