Salute mentale e social media: come gli adolescenti vulnerabili usano le piattaforme digitali

Nel mondo sempre connesso dei social media, gli adolescenti trovano uno spazio dove esprimersi, relazionarsi e costruire la propria identità. Tuttavia, per i giovani che convivono con problemi di salute mentale, l’esperienza digitale può essere profondamente diversa. Studi recenti indicano che questi adolescenti usano i social in modi specifici, che riflettono sia un bisogno di supporto che una maggiore vulnerabilità ai contenuti dannosi.

Secondo la ricerca, i ragazzi che soffrono di ansia, depressione o disturbi dell’umore tendono a trascorrere più tempo online, spesso in modo passivo, scorrendo contenuti senza interagire attivamente. Questa modalità, chiamata “consumo passivo“, è stata associata a un aumento del malessere emotivo, in quanto può rafforzare sentimenti di esclusione o inadeguatezza.

Adolescenti e salute mentale: il lato nascosto dei social media

Molti adolescenti vulnerabili ricorrono ai social media per cercare informazioni su salute mentale, raccontare la propria esperienza o connettersi con chi vive situazioni simili. Questo può avere effetti positivi: sentirsi compresi, ricevere supporto da coetanei e rompere il silenzio che spesso circonda i disturbi psicologici. Tuttavia, esiste il rischio che si incappi in contenuti non moderati, potenzialmente pericolosi, come l’incoraggiamento all’autolesionismo o la glorificazione dei disturbi alimentari.

Piattaforme come Instagram, TikTok e Reddit sono spesso teatro di questa ambivalenza. Da un lato offrono gruppi di sostegno e creator impegnati nella sensibilizzazione, dall’altro ospitano anche community che alimentano pensieri negativi e comportamenti dannosi. Gli algoritmi, in particolare, possono contribuire ad amplificare il problema, suggerendo contenuti simili a quelli già visualizzati e rinchiudendo l’utente in una “bolla” di negatività.

L’uso notturno dei social media è un altro elemento critico. Gli adolescenti con disagio mentale riferiscono più frequentemente di usare il telefono a tarda ora, disturbando il sonno e peggiorando i sintomi psicologici. Il bisogno di distrarsi o sentirsi meno soli, specialmente durante le ore più difficili, spinge molti a restare connessi anche quando il riposo sarebbe prioritario.

Sviluppare un rapporto più consapevole e protetto con il digitale

Un ruolo chiave è svolto dai genitori, dagli educatori e dagli operatori sanitari, che possono aiutare i ragazzi a sviluppare un rapporto più consapevole e protetto con il digitale. Questo include educazione all’uso critico dei social, dialogo aperto sui contenuti incontrati online e promozione di risorse affidabili.

Anche le stesse piattaforme stanno iniziando a reagire. Instagram, ad esempio, ha introdotto avvisi per scoraggiare la visione di contenuti sensibili, e TikTok ha creato pagine di supporto per chi cerca termini legati a crisi emotive. Tuttavia, molti esperti sostengono che questi interventi siano ancora troppo timidi o facilmente aggirabili.

In definitiva, i social media non sono intrinsecamente dannosi, ma il loro impatto dipende molto da come vengono utilizzati. Per gli adolescenti con problemi di salute mentale, rappresentano una risorsa potenziale ma anche un rischio concreto. La sfida è accompagnarli verso un uso più sicuro, empatico e costruttivo della rete.

Foto di Marie da Pixabay