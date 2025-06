Samsung lancia il nuovo Smart Monitor M9 con tecnologia QD-OLED e AI: rivoluzione per lavoro, intrattenimento e gaming

Samsung Electronics presenta la nuova generazione di Smart Monitor, guidata dal modello di punta M9 (M90SF), il primo della serie a integrare la tecnologia QD-OLED, e dai rinnovati M8 (M80F) e M7 (M70F). L’intera gamma è stata progettata per offrire un’esperienza utente ancora più personalizzata, con prestazioni intelligenti che migliorano sia la produttività che l’intrattenimento grazie all’impiego di tecnologie AI avanzate.

Come ha dichiarato Hoon Chung, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung Electronics, “La gamma Smart Monitor continua a evolversi in linea con le nuove abitudini delle persone che cambiano il modo di lavorare, di guardare contenuti e di appassionarsi al gaming. Con l’introduzione del display QD-OLED e delle innovazioni legate all’AI, M9 offre un’esperienza più reattiva e coinvolgente, il tutto grazie a un display unico e versatile”.

Smart Monitor M9: l’eccellenza OLED incontra l’intelligenza artificiale

Il nuovo Smart Monitor M9 è il primo della linea a utilizzare un pannello QD-OLED 4K da 32 pollici, che garantisce un contrasto profondo, colori brillanti e un impatto visivo immersivo in ogni contesto: dal multitasking professionale al gaming, passando per lo streaming. Grazie alla tecnologia Samsung OLED Safeguard+, il monitor è dotato di un sistema di raffreddamento proprietario che previene il burn-in e ne assicura la durabilità nel tempo.

Il pannello include anche la tecnologia Glare-Free, pensata per ridurre i riflessi e offrire una visibilità costante anche in ambienti molto illuminati. L’esperienza visiva e sonora è ottimizzata in tempo reale grazie a un pacchetto di funzioni AI, tra cui AI Picture Optimizer, 4K AI Upscaling Pro e Active Voice Amplifier (AVA) Pro, che si adattano ai contenuti e alle condizioni ambientali per offrire immagini e audio sempre ottimali.

Oltre alla qualità visiva, il nuovo M9 si propone come una vera e propria piattaforma di intrattenimento. Integra infatti Samsung TV Plus, accesso diretto alle principali app di streaming e il Samsung Gaming Hub, per giocare in cloud senza console o PC. Le prestazioni sono rese ancora più fluide grazie alla frequenza di aggiornamento a 165 Hz, al tempo di risposta di soli 0,03 ms e alla compatibilità con NVIDIA G-SYNC, per immagini sempre scattanti e reattive.

Dal punto di vista estetico, il M9 sfoggia un design slim in metallo che unisce eleganza e praticità, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente. Inoltre, ha ottenuto la certificazione Pantone Validated, offrendo una riproduzione cromatica fedele e precisa di oltre 2.100 colori e più di 110 tonalità di incarnato, in perfetta coerenza con la libreria Pantone SkinTone. Un valore aggiunto per chi lavora con contenuti visivi professionali.

Smart Monitor M8 e M7: performance elevate e massima versatilità

Accanto al nuovo M9, Samsung propone anche le versioni aggiornate degli Smart Monitor M8 e M7, entrambi dotati di display 4K UHD da 32 pollici. I due modelli sfruttano la tecnologia VA Panel proprietaria di Samsung per offrire immagini nitide, contrasto elevato e colori brillanti, il tutto a un prezzo accessibile a un pubblico più ampio.

Entrambi i monitor integrano funzionalità basate su AI, tra cui strumenti di ricerca intelligente come Click to Search, che semplificano l’interazione con i contenuti e migliorano la user experience. Il sistema operativo Tizen OS Home consente inoltre una gestione personalizzata delle app e degli input più utilizzati, rendendo l’interfaccia ancora più intuitiva.

Tutti i modelli della nuova gamma sono compatibili con SmartThings, supportano la funzione Multi Control per il collegamento diretto con altri dispositivi Samsung, e offrono Multi View, che consente di visualizzare più contenuti in contemporanea sullo schermo. L’integrazione con Microsoft 365 permette infine di lavorare direttamente dal monitor senza bisogno di un PC, rendendo questi dispositivi ideali per chi cerca una soluzione flessibile e multifunzione.