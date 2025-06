Scoperta una possibile quinta forza della natura negli atomi

Nel cuore degli atomi potrebbe celarsi una nuova forza fondamentale, capace di rivoluzionare il nostro modo di comprendere l’universo. È quanto emerge da un recente studio pubblicato su Physical Review Letters, dove un gruppo di ricercatori internazionali ipotizza che una “quinta forza” agisca tra elettroni e neutroni, sfuggendo finora agli strumenti della scienza.

Dopo gravità, elettromagnetismo e le due forze nucleari, questa nuova interazione potrebbe colmare i vuoti lasciati dal Modello Standard, soprattutto nelle aree più misteriose della fisica, come la materia oscura o l’asimmetria dell’universo dopo il Big Bang.

Il cuore dell’esperimento: gli isotopi del calcio

Per indagare questo fenomeno, gli scienziati hanno analizzato cinque isotopi di calcio, osservando il comportamento degli elettroni in due stati di carica. Quando un elettrone riceve energia, salta temporaneamente in un’orbita più esterna: è la cosiddetta transizione atomica. La durata e le caratteristiche di questo salto variano in base alla struttura del nucleo.

I ricercatori hanno utilizzato questa sensibilità per mappare le variazioni tra isotopi, creando un grafo di King. In teoria, secondo il Modello Standard, questo grafo dovrebbe seguire uno schema preciso. Ma quando le osservazioni non coincidono con le previsioni, qualcosa di nuovo potrebbe essere all’opera.

Un sussurro quantistico: la particella di Yukawa

A emergere è un’anomalia legata a un misterioso “fattore r”, che potrebbe segnalare la presenza di una nuova interazione. Tra le ipotesi più suggestive: la cosiddetta particella di Yukawa, un mediatore ipotetico che, se esistesse, potrebbe spiegare forze deboli e finora inosservate nei nuclei atomici.

Questo tipo di particella fu teorizzata nel 1935 dal fisico Hideki Yukawa e, a differenza delle forze conosciute, potrebbe agire su scale subatomiche in modo impercettibile ai rilevamenti tradizionali.

Cosa cambia per la scienza

Sebbene non si possa ancora parlare di una conferma definitiva, i risultati offrono una nuova pista concreta per capire dove cercare. Se verificata, una quinta forza cambierebbe profondamente la fisica moderna, aprendo le porte a una nuova era della ricerca scientifica e a una possibile espansione del Modello Standard.

In un mondo in cui ancora lottiamo per comprendere fenomeni come la materia oscura o l’energia che permea il vuoto, ogni indizio conta. E questa forza nascosta potrebbe essere la chiave per rivelare l’ordine nascosto sotto la superficie dell’universo.

Foto di JulieCrous da Pixabay