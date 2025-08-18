Shark Glam: la nuova frontiera dello styling per capelli

L’11 agosto 2025 segna un passo importante per il mondo dell’haircare: SharkNinja, azienda internazionale nota per le sue soluzioni tecnologiche e di design, ha presentato Shark Glam, un multi-styler premium pensato per trasformare l’esperienza di styling direttamente a casa. L’innovazione principale risiede nella combinazione tra potente flusso d’aria e ceramica a controllo termico, una sinergia che rivoluziona il concetto di asciugatura tradizionale e apre nuove possibilità a chi desidera risultati professionali senza rischiare danni da calore.

Shark Glam è stato progettato con un’attenzione particolare ai capelli di tipo 3 e 4, che richiedono un controllo preciso della temperatura e dell’aria per mantenere la salute della fibra capillare. Tuttavia, lo strumento si dimostra altrettanto efficace e delicato anche per i capelli di tipo 1 e 2, rendendolo davvero universale. La tecnologia Heat Sense rappresenta un cuore pulsante del dispositivo: monitora la temperatura mille volte al secondo e la mantiene sempre sotto i 150°C, garantendo protezione e risultati ottimali. A questo si affianca Scalp Shield, una funzione sviluppata insieme a dermatologi per preservare la salute della cute e della ricrescita. Non manca la tecnologia Gloss Lock, che regala ai capelli asciutti una lucentezza che può durare fino a 24 ore, esaltando la naturale brillantezza della chioma.

Uno strumento, infinite possibilità di styling

Il nuovo multi-styler nasce con l’obiettivo di sostituire più strumenti tradizionali e offrire un’unica soluzione per ogni esigenza di look. Grazie alla GlamStyler Suite, Shark Glam permette di passare con naturalezza dall’asciugatura al liscio perfetto, dai boccoli definiti alle onde morbide, fino al controllo del crespo e alla valorizzazione della texture naturale. Tutto questo avviene in modo rapido, senza compromettere la salute dei capelli e con una durata che resiste per l’intera giornata.

Per adattarsi a ogni esigenza, Shark Glam sarà disponibile in tre versioni, ognuna caratterizzata da accessori specifici che integrano ceramica e flusso d’aria per ottimizzare i risultati. Tutte le configurazioni includono strumenti progettati per dare volume, ridurre l’effetto crespo e garantire una piega elegante e resistente. Le versioni differiscono per alcuni accessori dedicati: chi cerca uno styling liscio e levigato potrà contare su tecnologie anti-frizz avanzate, mentre chi desidera definire onde e ricci potrà sfruttare diffusori pensati per rispettare ogni lunghezza e tipo di capello.

Con Shark Glam, SharkNinja consolida la propria visione di bellezza high-tech, unendo la ricerca scientifica all’eleganza del design e portando nelle mani degli utenti uno strumento capace di rivoluzionare il concetto stesso di hair styling domestico.