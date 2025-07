Una nuova pozza termale appare a Yellowstone: mistero geologico

Nel cuore pulsante del Parco Nazionale di Yellowstone, un fenomeno geologico inaspettato ha attirato l’attenzione degli studiosi: una nuova pozza termale, color latte azzurro, è comparsa improvvisamente nel bacino del Norris Geyser. Un evento raro, che testimonia l’incessante attività sotterranea di uno dei supervulcani più sorvegliati al mondo.

Una scoperta avvenuta per caso

Il ritrovamento è avvenuto ad aprile 2025, durante una visita di routine da parte dei geologi del parco per la manutenzione delle stazioni di temperatura. Nella zona nord-occidentale dell’area chiamata “Isola degli Alberi”, dove prima c’era solo terreno secco, è stato scoperto un foro largo circa quattro metri, pieno di acqua azzurra e torbida.

Sulla scena sono stati trovati indizi di una violenta attività: rocce lanciate a metri di distanza, fango grigio ad alta concentrazione di silice e pareti umide e friabili. Tutto lasciava supporre un’esplosione idrotermale, ma la realtà si è rivelata più complessa.

Nessun boato, solo piccoli eventi

Analizzando i dati delle apparecchiature sismiche, non sono stati rilevati picchi riconducibili a un’esplosione singola o potente. Secondo i ricercatori dell’USGS e del Parco Nazionale, tra cui il geofisico Michael Poland e il geologo Jeff Hungerford, la pozza si è formata gradualmente attraverso molteplici piccoli eventi.

Queste micro-esplosioni avrebbero progressivamente smosso il terreno e spinto verso l’alto fango ricco di minerali, creando un nuovo bacino idrotermale pieno d’acqua.

Un fenomeno affascinante, ma non pericoloso

L’apparizione di nuove bocche termali non è inusuale a Yellowstone, anche se non avviene frequentemente. Le immagini satellitari mostrano che la pozza non esisteva a dicembre 2024, ma si è sviluppata completamente tra gennaio e febbraio 2025.

Secondo gli scienziati, non c’è alcun segnale di eruzione imminente. Questo tipo di dinamiche rientra nella normale attività di un sistema geotermico vasto e vivo, come quello di Yellowstone.

Yellowstone resta sorvegliato speciale

Situato sopra un supervulcano dormiente, il parco resta sotto costante osservazione per prevenire rischi catastrofici. Tuttavia, eventi come la nascita di una nuova sorgente non sono sintomi di pericolo, ma piuttosto dimostrazioni della straordinaria vitalità geologica che continua a modellare il paesaggio.

Questa nuova pozza è un promemoria naturale: anche sotto il silenzio apparente, la Terra è in costante trasformazione.

