WhatsApp: in arrivo il riassunto dei nuovi messaggi

WhatsApp continua a lavorare per portare in campo funzioni AI avanzate. Dopo aver annunciato l’arrivo del “Private Processing“, una serie di funzionalità che permetteranno agli utenti di sfruttare l’Intelligenza Artificiale senza che la propria privacy venga compromessa, oggi, arrivano informazioni in merito ad una di queste funzionalità. Presto, infatti, sarà possibile avere un riassunto dei nuovi messaggi utilizzando l’AI. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

A chi non è capitato di non aver potuto utilizzare il telefono per qualche ora e di ritrovarsi con una marea di messaggi WhatsApp da dover leggere? Molto presto non sarà più necessario doversi leggere ogni singolo messaggio per capire cosa ci siamo persi. Basterà fare tap su un tasto e si otterrà un riassunto con tutte le informazioni principali!

WhatsApp: quando arriveranno i riassunti?

A dare le informazioni dettagliate in merito alla novità in arrivo è stato il noto WABetaInfo. Questo ha confermato che la funzione potrà essere utilizzata in qualsiasi chat, anche quelle di gruppo. Verrà introdotto un pulsante dedicato che, se cliccato, darà in pochi secondi un riassunto dei messaggi ancora non letti. Il riassunto sarà visibile esclusivamente dall’utente che lo richiede e i messaggi saranno coperti dalla crittografia end-to-end per tutto il processo.

La funzione risulta essere attualmente in fase di sviluppo. Tracce di essa sono state scovate all’interno dell’ultima beta dell’app per dispositivi Android. Considerando lo stato attuale delle cose, è probabile che ci vogliano ancora diverse settimane prima di poterla veder arrivare nelle versioni aperte al pubblico. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.