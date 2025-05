WhatsApp invita gli utenti ad impostare il PIN di sicurezza

In questi giorni diversi utenti stanno ricevendo un messaggio WhatsApp proveniente dall’account ufficiale dell’app di messaggistica. Per quanto a primo impatto possa sembrare strano, il messaggio arriva davvero da WhatsApp e il suo scopo è quello di sensibilizzare gli utenti in merito alla sicurezza. Nel messaggio, infatti, è presente un invito ad impostare un PIN per proteggere il proprio account. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Sono in aumento le truffe WhatsApp che hanno lo scopo di rubare l’accesso all’account delle vittime. Negli scorsi mesi ne abbiamo parlate più volte. Meta è ben a conoscenza della problematica e si sta muovendo al meglio per mettere in salvo i suoi utenti. Il PIN è un ottimo modo per rendere il proprio account più sicuro. Ecco come funziona.

WhatsApp: impostare il PIN di sicurezza

Se si apre il messaggio inviato da WhatsApp in merito al PIN di sicurezza è possibile avviare la procedura per impostarlo cliccando sul tasto “continua” che compare nella chat. A quel punto viene richiesto l’inserimento di un PIN da 6 cifre e successivamente viene richiesto di inserirlo nuovamente per confermarlo. Fatto questo, è possibile anche inserire un’indirizzo e-mail sicuro per poter recuperare il PIN nel caso in cui venga dimenticato (facoltativo). Alla fine del processo, l’account risulterà molto più sicuro. Infatti, ogni qual volta di proverà ad accedere ad un nuovo dispositivo con il proprio numero, oltre al codice a 6 cifre, sarà anche necessario inserire il codice che solo l’utente deve sapere. In questo modo, anche se malintenzionati entrano in possesso del codice a 6 cifre non potranno far nulla per entrare nell’account.

Ricordiamo che il PIN di WhatsApp può essere impostato anche all’interno delle impostazioni dell’app. Non è quindi necessario ricevere il messaggio dall’account ufficiale per mettere in sicurezza il proprio account. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.