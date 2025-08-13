Search here...
Amazon: nuove offerte strepitose da non perdere

By: Francesco Bassetti

Amazon continua a sorprendere con le sue offerte settimanali. Migliaia di prodotti di varie categorie sono appena stati scontati! Trovare qualcosa di adatto alle proprie esigenze è davvero un gioco da ragazzi. In questo articolo andiamo ad elencarvi alcune delle proposte che, secondo noi, sono più vantaggiose.

Le offerte di cui parliamo sono a tempo limitato. Il prezzo e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati a qualcosa, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

 

Amazon: offerte da non farsi scappare

  • Apple portatile MacBook Air 13” con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, con display Liquid Retina da 13,6 pollici, 16 GB di memoria unificata, 256 GB di archiviazione SSD, sistema di riconoscimento delle impronte digitali Touch ID. Varie colorazioni in promozione a 998,99 euro, invece di 1249,00 euro. – LINK ALLA PAGINA DEL PRODOTTO
  • Samsung Galaxy A16, smartphone con sistema operativo Android 14, display Super AMOLED 6.7″ FHD+, 4 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria interna, batteria 5.000 mAh, resistenza IP54, memoria espandibile fino a 1.5 TB. Colorazione nera in promozione a 118,27 euro, invece di 209,90 euro. – LINK ALLA PAGINA DEL PRODOTTO
  • Motorola moto g05, smartphone con memoria RAM da 4 GB, memoria interna da 128 GB, fotocamera 50MP + sensore antisfarfallio, display da 6,67 pollici HD+ 90Hz, batteria 5200 mAh, chip MediaTek Helio G81, sistema operativo Android 15. Colorazione Forest Green in promozione a 75,40 euro, invece di 139,90 euro. – LINK ALLA PAGINA DEL PRODOTTO

  • HONOR Pad X8a, tablet con connettività Wi-Fi, display da 11 pollici, memoria RAM da 4 GB, memoria interna da 128 GB, schermo 90 Hz FullView, batteria 8300 mAh, 4 altoparlanti, scocca in metallo, sistema operativo Android 14. Colorazione Space Grey in promozione a 129,00 euro, invece di 169,90 euro. – LINK ALLA PAGINA DEL PRODOTTO

