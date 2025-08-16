Search here...
NewsOfferte

Amazon: le offerte del fine settimana da prendere al volo

By: Francesco Bassetti

Date:

Share post:

Siete alla ricerca di nuovi prodotti tecnologici a prezzo scontato? Amazon è decisamente il posto dove guardare. Il noto e-commerce ha appena lanciato una marea di sconti senza precedenti. In questo articolo andiamo ad elencare alcune delle promozioni più vantaggiose.

Le offerte di cui parliamo sono a tempo limitato. Il prezzo e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati a qualcosa, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

 

Amazon: offerte hi-tech del fine settimana

  • Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB: smartphone 5G con controllo fotocamera, Dolby Vision 4K a 120 fps e un’autonomia senza precedenti, display OLED da 6,9 pollici, Dynamic Island, Face ID. Compatibile con AirPods. Varie colorazioni in promozione a 1249,00 euro, invece di 1489,00 euro. – LINK ALLA PAGINA DEL PRODOTTO
  • Apple iPad Air 13” con chip M3: tablet con supporto ad Apple Intelligence, 128 GB di memoria interna, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, autonomia di un giorno intero. Varie colorazioni in promozione a 899,00 euro, invece di 969,00 euro. – LINK ALLA PAGINA DEL PRODOTTO
  • Amazfit Balance, smartwatch 46 mm con pagamento NFC, AI Fitness Coach, durata della batteria di 14 giorni, monitoraggio del sonno e della salute, GPS, 150 modalità sportive, chiamate Bluetooth per Android e iPhone. In promozione a soli 140,00 euro, invece di 209,90 euro. – LINK ALLA PAGINA DEL PRODOTTO

  • OPPO Enco Buds2 Pro, auricolari true wireless con autonomia di 38 ore, driver da 12.4mm, Bluetooth 5.3, raggio di azione 10 m, controlli touch, cancellazione del rumore IA, compatibili con Android e iOS, certificazione IP55, garanzia italiana. Colorazione White in promozione a 19,99 euro, invece di 49,99 euro. – LINK ALLA PAGINA DEL PRODOTTO

Articolo precedente
Invecchiare: tutto il processo nascosto dietro a una proteina
Articolo successivo
Milkshake ricco di grassi: lo studio rivela che è una bomba cerebrale
Francesco Bassetti
Francesco Bassetti
Studente universitario di biotecnologie appassionato al mondo Apple e della tecnologia in generale

Related articles

News

Shark Glam: la nuova frontiera dello styling per capelli

L’11 agosto 2025 segna un passo importante per il mondo dell’haircare: SharkNinja, azienda internazionale nota per le sue...
News

Dolcificante innocuo? Lo studio rivela che può ridurre l’efficacia delle cure contro il cancro

Per anni i dolcificanti artificiali sono stati pubblicizzati come un’alternativa più leggera e salutare allo zucchero tradizionale, utilizzati...
News

2025: tra scoperte spaziali e sorprese globali, cosa ci attende?

Un anno di svolte inaspettate Il 2025 si avvicina con un carico di aspettative e interrogativi. Gli esperti, gli...
News

Punctum: scoperto misterioso oggetto spaziale mai visto prima

Un oggetto compatto e incredibilmente potente è stato scoperto nella galassia NGC 4945, a soli 18 milioni di...

Seguici

Seguici sui social

Company

Ultime Notizie

Shark Glam: la nuova frontiera dello styling per capelli

News 0
L’11 agosto 2025 segna un passo importante per il...

Dolcificante innocuo? Lo studio rivela che può ridurre l’efficacia delle cure contro il cancro

News 0
Per anni i dolcificanti artificiali sono stati pubblicizzati come...

2025: tra scoperte spaziali e sorprese globali, cosa ci attende?

News 0
Un anno di svolte inaspettate Il 2025 si avvicina con...

Notizie più lette

Shark Glam: la nuova frontiera dello styling per capelli

News 0
L’11 agosto 2025 segna un passo importante per il...

Dolcificante innocuo? Lo studio rivela che può ridurre l’efficacia delle cure contro il cancro

News 0
Per anni i dolcificanti artificiali sono stati pubblicizzati come...

2025: tra scoperte spaziali e sorprese globali, cosa ci attende?

News 0
Un anno di svolte inaspettate Il 2025 si avvicina con...

© 2008 Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con decreto n°159 del 28 nov. 2019