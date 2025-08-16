Amazon: le offerte del fine settimana da prendere al volo

Siete alla ricerca di nuovi prodotti tecnologici a prezzo scontato? Amazon è decisamente il posto dove guardare. Il noto e-commerce ha appena lanciato una marea di sconti senza precedenti. In questo articolo andiamo ad elencare alcune delle promozioni più vantaggiose.
Le offerte di cui parliamo sono a tempo limitato. Il prezzo e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati a qualcosa, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.
Amazon: offerte hi-tech del fine settimana
- Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB: smartphone 5G con controllo fotocamera, Dolby Vision 4K a 120 fps e un’autonomia senza precedenti, display OLED da 6,9 pollici, Dynamic Island, Face ID. Compatibile con AirPods. Varie colorazioni in promozione a 1249,00 euro, invece di 1489,00 euro. – LINK ALLA PAGINA DEL PRODOTTO
- Apple iPad Air 13” con chip M3: tablet con supporto ad Apple Intelligence, 128 GB di memoria interna, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, autonomia di un giorno intero. Varie colorazioni in promozione a 899,00 euro, invece di 969,00 euro. – LINK ALLA PAGINA DEL PRODOTTO
- Amazfit Balance, smartwatch 46 mm con pagamento NFC, AI Fitness Coach, durata della batteria di 14 giorni, monitoraggio del sonno e della salute, GPS, 150 modalità sportive, chiamate Bluetooth per Android e iPhone. In promozione a soli 140,00 euro, invece di 209,90 euro. – LINK ALLA PAGINA DEL PRODOTTO
OPPO Enco Buds2 Pro, auricolari true wireless con autonomia di 38 ore, driver da 12.4mm, Bluetooth 5.3, raggio di azione 10 m, controlli touch, cancellazione del rumore IA, compatibili con Android e iOS, certificazione IP55, garanzia italiana. Colorazione White in promozione a 19,99 euro, invece di 49,99 euro. – LINK ALLA PAGINA DEL PRODOTTO