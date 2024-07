La tua ricompensa ti sta aspettando: attenzione all’e-mail truffa

Diversi utenti stanno segnalando la ricezione di un’e-mail in cui viene proposta una ricompensa speciale. Per quanto il messaggio possa incuriosire, è importante non cliccare su link sospetti. Quella che può sembrare una grande occasione, infatti, altro non è che un tentativo di truffa. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Quella di cui parliamo oggi è l’ennesima truffa in cui malintenzionati del web fanno credere alle vittime di aver vinto una ricompensa. Di tranelli di questo tipo ne girano una marea. Fare attenzione è fondamentale per evitare di farsi rubare dati e soldi. Scopriamo insieme come difendersi.

Truffa della ricompensa: ecco come scovarla

Come già anticipato, la truffa si sta diffondendo principalmente via e-mail. L’oggetto è solitamente “Abbiamo cercato di raggiungerti la tua ricompensa ti sta aspettando!“. Aprendola, si può leggere: “Non siamo stati in grado di consegnare il tuo pacco in quanto non cera nessuno che potesse firmare la ricevuta di consegna. Siamo qui per informarti che abbiamo bisogno di una conferma dell’indirizzo per rispedire nuovamente il pacco“. Ovviamente, non manca il link che rimanda al sito truffa dove bisogna inserire i dati. Se si inseriscono, si cade nella trappola dei malintenzionati. Questi, infatti, utilizzeranno le informazioni a scopi illeciti.

Riconoscere il tranello è molto semplice. Nell’e-mail è presente una grafica del noto corriere Bartolini. Quest’ultimo, non contatta mai i suoi clienti secondo queste modalità e non invia mai comunicazioni scritte in un italiano approssimato. Inoltre, mai e poi mai richiede all’utente di inserire di dati della carta di credito per una riconsegna. Se avete ricevuto un’e-mail come quella citata, si tratta al 100% di truffa. Il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.