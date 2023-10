Acqua sotterranea salata: un problema sempre più crescente

Buona parte della nostra acqua potabile arriva dalle falde acquifere e quando queste diventano inquinate è un problema in quanto può significare un danno per centinaia di migliaia di persone. Negli Stati Uniti sta succedendo qualcosa di simile, ma non si parla di inquinamento normale, si parla di una salinità eccessiva. Le analisi mostrando un fenomeno che va crescendo, un aumento eccessivo di ioni di sodio e di cloruro.

L’ultima analisi effettuata su 82 reti sotterranee dopo un campionamento di oltre trent’anni ha evidenziato la presenza di 500 diversi elementi chimici. Se da un lato nell’acqua sono state trovate tracce di metalli, pesticidi, fertilizzanti e altri inquinanti, ormai cosa abbastanza comune e con livelli non allarmanti, la presenza del sale è risultato aumentare di molto

Sale nell’acqua delle falde acquifere

Perché questo è un problema? La salinità dell’acqua può causare danni all’infrastruttura, che si tratti dei tubi che la trasportano che degli edifici in generale. L’alta presenza di cloruro può invece alzare la tossicità negli habitat degli animali e ovviamente c’è il rischio per la salute umana.

Le parole dei ricercatori della US Geological Survey: “I solidi disciolti, il cloruro e il sodio hanno avuto aumenti statisticamente significativi più frequentemente di qualsiasi altro componente che abbiamo nella nostra lista. Se guardi la mappa, vedrai subito degli schemi che saltano fuori. Il fatto che potrebbero esserci corsi d’acqua che non sono in grado di sostenere la vita acquatica, o che i tubi potrebbero iniziare a corrodersi, o quest’altro problema più raro dove c’è radio, mostra che ci sono altri aspetti negativi.”