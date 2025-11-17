Baxdrostat: il nuovo farmaco che abbassa la pressione nelle 24 ore nei pazienti con ipertensione resistente

L’ipertensione è una delle principali cause di morte nel mondo, ma la forma più difficile da trattare — quella resistente — rappresenta una sfida ancora più complessa. In questi pazienti, la pressione rimane elevata nonostante l’assunzione di tre o più farmaci, lasciandoli esposti a complicanze come infarto, ictus e danno renale. La ricerca scientifica è da anni alla ricerca di un trattamento più efficace e mirato, e i nuovi dati sul farmaco sperimentale baxdrostat indicano finalmente una possibile svolta. Lo studio di Fase III mostra una riduzione significativa della pressione arteriosa nelle 24 ore, con un miglioramento clinico che potrebbe cambiare la vita di milioni di persone.

Il trial che cambia le carte in tavola

Il farmaco è stato valutato nello studio Bax24, un trial clinico di Fase III condotto su pazienti con ipertensione resistente, tutti già in trattamento con terapie standard. I partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi: uno ha assunto baxdrostat, l’altro un placebo. Per valutare l’efficacia reale nella quotidianità, i ricercatori hanno utilizzato il monitoraggio ambulatoriale della pressione nelle 24 ore, considerato lo standard più affidabile per misurare il rischio cardiovascolare. Questa metodologia consente di osservare l’andamento della pressione anche durante il sonno, un fattore fondamentale per la valutazione del rischio.

Un abbassamento della pressione clinicamente significativo

I risultati sono stati sorprendenti: dopo 12 settimane di trattamento, baxdrostat ha ridotto la pressione arteriosa sistolica media di circa 14 mmHg nelle 24 ore. Per comprendere la portata di questo dato, basta ricordare che una diminuzione anche di soli 5 mmHg riduce in modo consistente il rischio di complicanze cardiovascolari. Il calo osservato con baxdrostat è quindi enorme dal punto di vista clinico e potrebbe rappresentare un cambiamento radicale nella gestione della malattia.

Un controllo costante, anche di notte

Non meno importante è l’effetto notturno del farmaco. Durante il sonno, la pressione dovrebbe fisiologicamente diminuire, ma nelle persone con ipertensione resistente questo “dipping” spesso non avviene. Baxdrostat ha invece mostrato una riduzione di quasi 14 mmHg anche nelle ore notturne, segnalando un controllo stabile lungo tutto il ciclo circadiano. Tenere sotto controllo la pressione notturna è cruciale perché proprio nelle prime ore del mattino aumenta il rischio di eventi come ictus e infarti.

Più pazienti raggiungono valori protettivi

Oltre alla riduzione media, un altro dato significativo riguarda la percentuale di pazienti che hanno raggiunto livelli considerati sicuri. Nel gruppo trattato con baxdrostat, il 71% ha ottenuto una pressione sistolica media inferiore a 130 mmHg, contro il 17% del gruppo placebo. Ciò significa che baxdrostat potrebbe portare la maggioranza dei pazienti “difficili” entro un intervallo pressorio protettivo, riducendo il carico globale della malattia.

Come funziona: il bersaglio è l’aldosterone

Baxdrostat appartiene a una nuova classe di farmaci che agiscono bloccando selettivamente l’enzima aldosterone sintasi, responsabile della produzione dell’aldosterone. Questo ormone aumenta la pressione favorendo la ritenzione di sodio e acqua. A differenza dei farmaci più vecchi, baxdrostat non interferisce in modo significativo con altri ormoni come il cortisolo, riducendo il rischio di effetti collaterali endocrini. La sua precisione d’azione rappresenta uno dei punti di forza più promettenti.

Buon profilo di sicurezza

I dati preliminari indicano che baxdrostat è generalmente ben tollerato. Alcuni pazienti hanno sviluppato lievi aumenti del potassio nel sangue, un effetto prevedibile considerando il meccanismo del farmaco, ma la percentuale è stata bassa e gestibile. Non sono emersi segnali di insufficienza surrenalica, un potenziale rischio quando si agisce su vie ormonali. Questo rende baxdrostat uno dei farmaci più promettenti degli ultimi anni per la gestione dell’ipertensione resistente.

Una possibile rivoluzione nella pratica clinica

Gli esperti ritengono che baxdrostat possa colmare un vuoto terapeutico significativo. Se i risultati saranno confermati dalle autorità regolatorie e dagli studi successivi, il farmaco potrebbe entrare presto nella pratica clinica, migliorando la qualità di vita dei pazienti più difficili da trattare. Le implicazioni non riguardano solo la pressione arteriosa: un controllo migliore potrebbe ridurre drasticamente infarti, ictus e ricoveri, con un impatto positivo anche sul sistema sanitario.

