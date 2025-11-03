Bianco o rosso? Ecco quale vino fa davvero bene al cuore

La domanda è antica quanto il vino stesso: un bicchiere al giorno fa davvero bene al cuore?

Per anni, ricerche e miti popolari si sono intrecciati in un dibattito che continua ancora oggi. Tuttavia, un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nutrients riaccende la discussione con un messaggio chiaro: se già bevi vino, il rosso è la scelta più benefica per la salute cardiovascolare.

Gli studiosi hanno analizzato i dati di adulti che consumavano vino regolarmente rispetto a chi non ne beveva affatto, riscontrando che il rischio di sviluppare malattie coronariche era inferiore del 24% tra i bevitori moderati.

La misura chiave – il rischio relativo – si attestava a 0,76: un valore che indica un rischio ridotto rispetto al gruppo di controllo.

Il segreto sta nei polifenoli

Il vino rosso si distingue per la sua ricchezza di polifenoli, composti naturali presenti nelle bucce e nei semi dell’uva, che possiedono potenti proprietà antiossidanti.

Durante la fermentazione, il mosto del vino rosso resta a contatto più a lungo con le bucce, permettendo una maggiore estrazione di queste sostanze benefiche.

Tra i polifenoli più studiati c’è il resveratrolo, un composto associato a numerosi effetti protettivi sul cuore, tra cui:

miglioramento dell’elasticità dei vasi sanguigni,

riduzione dell’infiammazione,

rallentamento dell’ossidazione del colesterolo “cattivo” (LDL).

Uno studio clinico ha mostrato che anche il vino rosso analcolico può abbassare la pressione arteriosa in soggetti ad alto rischio cardiovascolare, segno che i benefici non derivano tanto dall’alcol, quanto dai polifenoli.

Come agisce sul cuore

Il meccanismo chiave dei benefici del vino rosso sembra essere legato all’aumento di ossido nitrico (NO), una molecola prodotta naturalmente dal nostro corpo che aiuta i vasi sanguigni a rilassarsi e dilatarsi. Questo favorisce una migliore circolazione sanguigna, riducendo il rischio di ipertensione e migliorando la salute complessiva del sistema cardiovascolare.

In altre parole, un bicchiere di vino rosso – se inserito in un contesto di alimentazione equilibrata e stile di vita sano – può sostenere la funzione vascolare.

Ma è importante ricordare che l’effetto positivo è dose-dipendente: poco è meglio. Superare le quantità moderate cancella rapidamente ogni beneficio, aumentando invece i rischi legati all’alcol.

Vino bianco: più leggero, ma anche meno protettivo

Il vino bianco, spesso percepito come più “delicato”, contiene quantità minori di polifenoli rispetto al rosso, poiché la fermentazione avviene senza il contatto prolungato con le bucce.

Questo non significa che sia dannoso, ma semplicemente meno efficace dal punto di vista cardioprotettivo.

Alcune ricerche suggeriscono che il vino bianco possa comunque offrire benefici leggeri grazie all’azione di alcuni flavonoidi e acidi organici, ma non raggiunge il potenziale antiossidante del rosso.

Quando il vino diventa un rischio

È fondamentale chiarire che nessuno studio incoraggia chi non beve a iniziare a farlo per motivi di salute.

L’alcol, anche in piccole dosi, resta una sostanza che il corpo fatica a metabolizzare e che può aumentare il rischio di tumori, malattie epatiche e disturbi metabolici se consumata in eccesso.

La chiave è la moderazione consapevole:

per le donne, non più di un bicchiere da 125 ml al giorno ;

; per gli uomini, fino a due bicchieri al giorno.

Meglio ancora se accompagnati da pasti equilibrati e ricchi di frutta, verdura e grassi buoni, in perfetto stile dieta mediterranea.

Il paradosso francese e la scienza di oggi

Negli anni ’90 si parlava molto del cosiddetto “paradosso francese”: nonostante una dieta ricca di grassi saturi, la popolazione francese mostrava tassi più bassi di malattie cardiache, in parte attribuiti al consumo abituale di vino rosso.

Oggi sappiamo che il fenomeno è più complesso e coinvolge abitudini alimentari complessive, genetica e stile di vita.

Il vino rosso, dunque, può essere un alleato secondario, ma non il protagonista della prevenzione cardiovascolare. La vera protezione nasce da una vita attiva, un’alimentazione sana e un consumo responsabile.

Se ami il vino, la scienza ti dà una buona notizia: il rosso è la scelta più amica del cuore, grazie al suo contenuto di antiossidanti naturali e polifenoli.

Ma la moderazione resta la regola d’oro.

Un bicchiere può accompagnare un pasto, celebrare un momento, o semplicemente aggiungere piacere a una serata — ma non può, da solo, sostituire una vita sana.

Foto di Kelsey Knight su Unsplash