Search here...
NewsScienza

Denti: un nuovo trattamento per sostituire lo smalto

By: Giacomo Ampollini

Date:

Share post:

La salute dei nostri denti è fondamentale, e per diversi motivi. Da un lato, averli in tarda migliora notevolmente la qualità di vita, ma non solo Sempre più studi hanno evidenziato come tenerli protetti può aiutare a evitare patologie all’apparenza totalmente slegate. Il problema coi denti è che non ricrescono, al momento. Molte ricerche si stanno cercando di spingere verso questo aspetto e possibile trattamento risulta promettente in tal senso.

Un team di ricercatori britannico ha trovato un modo per sostituire lo smalto dei denti una volta perso. Non si parla di una ricrescita, cosa ancora impossibile, ma della sostituzione con un materiale equivalente, un banale gel in grado di prevenire la formazione di carie. Può essere applicato direttamente sulle crepe visibili senza ulteriori trattamenti invasivi.

 

Un nuovo modo di prendersi cura dei denti

Il gel dovrebbe mimare la formazione iniziale dello smalto dei denti. Formerebbe un’impalcatura sintetica necessaria per la creazione successiva del nuovo smalto, un processo con un nome ben specifico, la mineralizzazione epitassiale. Il processo sfrutta la presenza del calcio e del fosfato all’interno della bocca e i nuovi cristalli vanno ad allinearsi a quelli già presenti.

Le parole dei ricercatori: “Abbiamo testato le proprietà meccaniche di questi tessuti rigenerati in condizioni che simulano situazioni di vita reale – come lo spazzolamento dei denti, la masticazione e l’esposizione a cibi acidi – e abbiamo scoperto che lo smalto rigenerato si comporta esattamente come lo smalto sano. Questi risultati suggeriscono che la nostra tecnologia potrebbe potenzialmente fornire una soluzione unica per la rigenerazione dello smalto dentale, indipendentemente dal livello di erosione dentale.”

Articolo precedente
Psicosi: una nuova terapia “riscrive” le immagini mentali che alimentano le allucinazioni
Giacomo Ampollini
Giacomo Ampollini

Related articles

News

Psicosi: una nuova terapia “riscrive” le immagini mentali che alimentano le allucinazioni

Nel trattamento dei disturbi psicotici, la ricerca scientifica sta aprendo strade sempre più innovative. Tra queste, spicca una...
News

Dreame Matrix10 Ultra: il robot che reinventa la pulizia domestica

Dreame Matrix10 Ultra: quando l’innovazione incontra la praticità Immagina di non dover mai più cambiare un panno, riempire un...
News

Prolo Ring: l’anello che trasforma la tua mano in un mouse invisibile

Immagina di controllare il computer senza toccare nulla. Nessun clic, nessuna rotellina, nessun tappetino. Solo un piccolo anello...
Apple

L’iPhone pieghevole avrà una fotocamera da 24 MP sotto il display

Arrivano interessanti nuove interessanti indiscrezioni in merito al tanto chiacchierato iPhone pieghevole. Stando a quanto dichiarato da JP...

Seguici

Seguici sui social

Company

Ultime Notizie

Psicosi: una nuova terapia “riscrive” le immagini mentali che alimentano le allucinazioni

News 0
Nel trattamento dei disturbi psicotici, la ricerca scientifica sta...

Dreame Matrix10 Ultra: il robot che reinventa la pulizia domestica

News 0
Dreame Matrix10 Ultra: quando l’innovazione incontra la praticità Immagina di...

Prolo Ring: l’anello che trasforma la tua mano in un mouse invisibile

News 0
Immagina di controllare il computer senza toccare nulla. Nessun...

Notizie più lette

Psicosi: una nuova terapia “riscrive” le immagini mentali che alimentano le allucinazioni

News 0
Nel trattamento dei disturbi psicotici, la ricerca scientifica sta...

Dreame Matrix10 Ultra: il robot che reinventa la pulizia domestica

News 0
Dreame Matrix10 Ultra: quando l’innovazione incontra la praticità Immagina di...

Prolo Ring: l’anello che trasforma la tua mano in un mouse invisibile

News 0
Immagina di controllare il computer senza toccare nulla. Nessun...

© 2008 Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con decreto n°159 del 28 nov. 2019