Denti: un nuovo trattamento per sostituire lo smalto

La salute dei nostri denti è fondamentale, e per diversi motivi. Da un lato, averli in tarda migliora notevolmente la qualità di vita, ma non solo Sempre più studi hanno evidenziato come tenerli protetti può aiutare a evitare patologie all’apparenza totalmente slegate. Il problema coi denti è che non ricrescono, al momento. Molte ricerche si stanno cercando di spingere verso questo aspetto e possibile trattamento risulta promettente in tal senso.

Un team di ricercatori britannico ha trovato un modo per sostituire lo smalto dei denti una volta perso. Non si parla di una ricrescita, cosa ancora impossibile, ma della sostituzione con un materiale equivalente, un banale gel in grado di prevenire la formazione di carie. Può essere applicato direttamente sulle crepe visibili senza ulteriori trattamenti invasivi.

Un nuovo modo di prendersi cura dei denti

Il gel dovrebbe mimare la formazione iniziale dello smalto dei denti. Formerebbe un’impalcatura sintetica necessaria per la creazione successiva del nuovo smalto, un processo con un nome ben specifico, la mineralizzazione epitassiale. Il processo sfrutta la presenza del calcio e del fosfato all’interno della bocca e i nuovi cristalli vanno ad allinearsi a quelli già presenti.

Le parole dei ricercatori: “Abbiamo testato le proprietà meccaniche di questi tessuti rigenerati in condizioni che simulano situazioni di vita reale – come lo spazzolamento dei denti, la masticazione e l’esposizione a cibi acidi – e abbiamo scoperto che lo smalto rigenerato si comporta esattamente come lo smalto sano. Questi risultati suggeriscono che la nostra tecnologia potrebbe potenzialmente fornire una soluzione unica per la rigenerazione dello smalto dentale, indipendentemente dal livello di erosione dentale.”