Search here...
NewsScienza

Emorroidi in bagno: il rischio di stare troppo tempo seduti

By: Giacomo Ampollini

Date:

Share post:

Le emorroidi sono una condizione che tutti noi eviteremmo volentieri, ma ci sono situazioni che potrebbero aiutare il rischio senza la nostra consapevolezza. Uno di questi è passare troppo tempo in bagno e se una volta una delle cause era il leggere qualcosa nell’attesa, adesso l’attenzione viene rubata dagli smartphone. Secondo un nuovo studio infatti, chi usa il telefono mentre è in bagno sperimenta un rischio maggiore del 46% di svilupparle verso chi non lo usa in questo contesto.

Una parte interessante di questo studio è che altre variabili prese in considerazione non sembrano aver inficiato sul rischio, aumentato o diminuito, di sviluppare le emorroidi, variabili come età, sesso, peso e anche dieta con specifica attenzione alle fibre. Il tempo medio passato seduti in bagno, nel gruppo preso in considerazione, è stato di sei minuti quindi in realtà un tempo neanche prolungato.

 

Le emorroidi per troppo tempo passato in bagno

Il tempo passato sul bagno è oggetto di dibattito quando si parla di emorroidi. Esperti dicono di non andare oltre ai 10 minuti, ma altri parlano addirittura di appena 3, il che andrebbe incontro ai risultati di questo studio. Ovviamente per persano senza nessun problemi intestinali questo è un facile limite, mentre per altri può risultare un ostacolo.

Le parole dei ricercatori: “Questo studio si aggiunge a una crescente serie di ricerche che mostrano come gli smartphone si siano infiltrati “Anche gli angoli più intimi della nostra vita e del nostro corpo. Sappiamo già che il tempo trascorso davanti a uno schermo prima di andare a letto può disturbare il sonno e che usare il telefono a tavola può interferire con i rapporti familiari. Ora, a quanto pare, anche le nostre abitudini in bagno non sono sicure. Dobbiamo approfondire ulteriormente la questione, ma è consigliabile lasciare lo smartphone fuori dal bagno quando si ha bisogno di evacuare”.

Articolo precedente
Amazon: le offerte del fine settimana sono strabilianti
Articolo successivo
I 3 segnali di un’intelligenza superiore alla media che puoi riconoscere in chiunque
Giacomo Ampollini
Giacomo Ampollini

Related articles

News

Fumo e tumore al pancreas: scoperto il meccanismo che collega sigarette e rischio tumorale

Il tumore del pancreas è una delle forme di cancro più aggressive e difficili da trattare. Da tempo...
News

Rientro a scuola: alimenti amici dello studio e il ruolo delle emozioni

Il rientro a scuola segna sempre un periodo di nuovi inizi, ma anche di sfide per studenti e...
News

I 3 segnali di un’intelligenza superiore alla media che puoi riconoscere in chiunque

Quando pensiamo all'intelligenza, spesso ci vengono in mente figure di scienziati o matematici, persone con una logica impeccabile....
News

Amazon: le offerte del fine settimana sono strabilianti

Amazon ha appena compiuto 15 anni sul mercato italiano e per l'occasione ha lanciato una marea di offerte...

Seguici

Seguici sui social

Company

Ultime Notizie

Fumo e tumore al pancreas: scoperto il meccanismo che collega sigarette e rischio tumorale

News 0
Il tumore del pancreas è una delle forme di...

Rientro a scuola: alimenti amici dello studio e il ruolo delle emozioni

News 0
Il rientro a scuola segna sempre un periodo di...

I 3 segnali di un’intelligenza superiore alla media che puoi riconoscere in chiunque

News 0
Quando pensiamo all'intelligenza, spesso ci vengono in mente figure...

Notizie più lette

Fumo e tumore al pancreas: scoperto il meccanismo che collega sigarette e rischio tumorale

News 0
Il tumore del pancreas è una delle forme di...

Rientro a scuola: alimenti amici dello studio e il ruolo delle emozioni

News 0
Il rientro a scuola segna sempre un periodo di...

I 3 segnali di un’intelligenza superiore alla media che puoi riconoscere in chiunque

News 0
Quando pensiamo all'intelligenza, spesso ci vengono in mente figure...

© 2008 Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con decreto n°159 del 28 nov. 2019