Emorroidi in bagno: il rischio di stare troppo tempo seduti

Le emorroidi sono una condizione che tutti noi eviteremmo volentieri, ma ci sono situazioni che potrebbero aiutare il rischio senza la nostra consapevolezza. Uno di questi è passare troppo tempo in bagno e se una volta una delle cause era il leggere qualcosa nell’attesa, adesso l’attenzione viene rubata dagli smartphone. Secondo un nuovo studio infatti, chi usa il telefono mentre è in bagno sperimenta un rischio maggiore del 46% di svilupparle verso chi non lo usa in questo contesto.

Una parte interessante di questo studio è che altre variabili prese in considerazione non sembrano aver inficiato sul rischio, aumentato o diminuito, di sviluppare le emorroidi, variabili come età, sesso, peso e anche dieta con specifica attenzione alle fibre. Il tempo medio passato seduti in bagno, nel gruppo preso in considerazione, è stato di sei minuti quindi in realtà un tempo neanche prolungato.

Le emorroidi per troppo tempo passato in bagno

Il tempo passato sul bagno è oggetto di dibattito quando si parla di emorroidi. Esperti dicono di non andare oltre ai 10 minuti, ma altri parlano addirittura di appena 3, il che andrebbe incontro ai risultati di questo studio. Ovviamente per persano senza nessun problemi intestinali questo è un facile limite, mentre per altri può risultare un ostacolo.

Le parole dei ricercatori: “Questo studio si aggiunge a una crescente serie di ricerche che mostrano come gli smartphone si siano infiltrati “Anche gli angoli più intimi della nostra vita e del nostro corpo. Sappiamo già che il tempo trascorso davanti a uno schermo prima di andare a letto può disturbare il sonno e che usare il telefono a tavola può interferire con i rapporti familiari. Ora, a quanto pare, anche le nostre abitudini in bagno non sono sicure. Dobbiamo approfondire ulteriormente la questione, ma è consigliabile lasciare lo smartphone fuori dal bagno quando si ha bisogno di evacuare”.