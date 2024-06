Formaggio: buono per il gusto e ottimo per la salute mentale

Il formaggio, nel senso più generale del termine, è un alimento che piace ha una fetta enorme di popolazione. Si parla di un latticino quindi con una presenza importante di grassi, ma se fatti in un certo modo, non grassi pericolosi. Ovviamente, come tutto nella vita, esagerare può portare a diversi problemi, ma se se ne mangia con intelligenza, può di fatto migliorare la salute e l’umore.

Una ricerca enorme e complessa ha evidenziato come il formaggio può aiutare la salute, ma non tanto fisica piuttosto un benessere mentale. Questa conclusione arriva dopo aver analizzato diversi set di dati che arrivavano da milioni di persone. Si parla di 8 set non uniformi che traevano i dati da gruppi di persone che oscillavano da un minimo di 38.000 fino a un massimo di 2,4 milioni.

I benefici del formaggio

Lo studio utilizza un metodo noto come randomizzazione mendeliana che ha permesso di trovare un collegamento tra il benessere mentale, appunto, l’invecchiare in salute e molte variabili legate allo stile di vita. Il risultato è che il formaggio è risultato avere un impatto positivo del 3,67% sulla vita. Per fare un esempio, le sigarette ne hanno uno negativo del 4,56%. Il risultato peggiore però è sull’uso della TV che avrebbe un impatto negativo del 7,39%.

Dando per buoni questi numeri quindi, il formaggio aiuterebbe a migliorare l’umore, ma come detto, si parla di un alimento grasso. In realtà, altri studi hanno sottolineato come un consumo con moderazione di latticini può far abbassare il colesterolo e in generale ridurre il rischio di malattie cardiache.