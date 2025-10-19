Search here...
Gli animali provano emozioni? Nuove mappe della coscienza animale spiegano che cosa sappiamo

By: Annalisa Tellini

Da secoli filosofi, scienziati e semplici amanti degli animali si chiedono se gli animali provino emozioni come noi. Negli ultimi anni, grazie a tecniche nuove – neuroimaging, analisi comportamentali, test cognitivi – questa domanda sta diventando meno astratta e più misurabile. Capire se e come gli animali provano emozioni non è solo interessante per curiosità: ha implicazioni etiche, legali, di benessere animale e anche per la nostra visione del mondo.

Che cosa si intende con “emozione” e “coscienza”

Prima di tutto, è utile separare due termini spesso confusi: emozione e coscienza. Le emozioni sono stati interni che includono risposte comportamentali, fisiologiche e neurologiche a stimoli – paura, piacere, avversione, affetto. La coscienza – o esperienza soggettiva – riguarda il fatto che un organismo sappia (anche se non verbalmente) che “c’è qualcosa che sente”. Alcune ricerche parlano di affective consciousness, coscienza affettiva, un livello basilare condiviso da mammiferi e forse da molti altri vertebrati.

Cosa dicono gli studi recenti: prove comportamentali e neuroscientifiche

Molti studi indicano che animali non umani mostrano segni convincenti di emozione. Per esempio, il sondaggio recente tra ricercatori che lavorano con comportamento animale ha mostrato che:

  • quasi tutti attribuiscono emozioni ai primati non umani;
  • la maggior parte lo fa anche per altri mammiferi;
  • un numero significativo anche per uccelli, cefalopodi e persino pesci e invertebrati.

Altri studi esplorano il riconoscimento di dolore e stati affettivi usando tecniche come il riconoscimento facciale, il posizionamento del corpo o il cambiamento nel comportamento in presenza di stimoli ambigui.

Mappa della coscienza animale: specie e livelli diversi

Una “mappa” emergente della coscienza animale suggerisce che non tutti gli animali sono coscienti allo stesso modo, ma esistono gradazioni. Ecco alcuni esempi:

  • Mammiferi come cani, gatti, scimmie mostrano emozioni complesse, empatia, paura, gioia;
  • Uccelli (corvi, pappagalli) hanno capacità cognitive elevate, riconoscimento sociale, comportamento emotivo percepibile;
  • Cefalopodi (polpi, calamari) sembrano avere esperienza soggettiva notevole, capacità di apprendimento e adattamento;
  • Pesci e alcuni invertebrati mostrano risposte a dolore, evitamento, bias cognitivi, condizioni che suggeriscono stati affettivi.

Alcuni test chiave: specchio, bias cognitivo, risposta al dolore

Fra le metodologie che stanno contribuendo a mappare la coscienza animale:

  • Mirror test (test dello specchio): alcune specie riconoscono se stesse riflessi – indicatore (non perfetto) di auto-consapevolezza.
  • Bias cognitivo: animali posti in condizioni di stress reagiscono in modo diverso ai segnali ambigui (più “pessimisti” o meno esplorativi), un comportamento che suggerisce esperienze interne di ansia o aspettativa negativa.
  • Risposta al dolore: non solo riflessi, ma cambiamenti del comportamento quando viene evitato o alleviato il dolore, o quando si manifestano segni fisiologici.

Limiti, incertezze e confini della ricerca

Non tutto è chiaro, e molti scienziati avvertono che servono cautela:

  • non possiamo chiedere agli animali “come si sentono” come facciamo con gli umani, quindi ci affidiamo a indicatori indiretti;
  • ciò che è esperienza soggettiva potrebbe essere molto diverso specie per specie, non necessariamente simile al modo umano di sentire;
  • il rischio di antropomorfismo (proiettare emozioni umane dovunque) e di antropodenial (negare troppi aspetti) è reale;
  • fattori fisiologici, neurologici e di contesto (ambiente, specie, individuo) cambiano molto l’espressione delle emozioni.

Nuove frontiere: dove si dirige la mappa della coscienza animale

Le nuove mappe emergenti non solo classificano specie e livelli, ma cercano nuovi marker biologici e comportamentali: connettività neuronale, pattern genetici, circuiti cerebrali, risposta ormonale, e combinazione di vari indici ( comportamento + neurologia + fisiologia ). Studi in natura, non solo in laboratorio, stanno diventando sempre più importanti. Inoltre, una dichiarazione recente, la New York Declaration on Animal Consciousness, ha raccolto firme e adesioni di molti ricercatori, proponendo criteri condivisi per riconoscere coscienza e stati affettivi negli animali.

Implicazioni etiche, pratiche e morali

Se gli animali provano emozioni o hanno forme di coscienza, le implicazioni sono vaste:

  • miglioramenti nelle normative sul benessere animale;
  • riflessioni su come allevamenti, ricerca scientifica, uso degli animali nella sperimentazione sono condotti;
  • educazione e atteggiamenti pubblici possono evolvere: riconoscere che non siamo gli unici esseri “sensienti” cambia la responsabilità morale;
  • anche in politica e diritto emergono richieste di riconoscimento legale dell’essere senzienti per specie non umane, non solo mammiferi.

In definitiva, la mappa della coscienza animale non è solo una curiosità scientifica: indica come possiamo, come società, rispondere con rispetto, misure concrete e consapevolezza ad una realtà che sempre più mostra che gli animali non sono automi, ma esseri che “sentono”.

Foto di Ray Hennessy su Unsplash

WhatsApp introduce avvisi per chi invia troppi messaggi: arriva la nuova funzione anti-spam
