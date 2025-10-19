Gli animali provano emozioni? Nuove mappe della coscienza animale spiegano che cosa sappiamo

Da secoli filosofi, scienziati e semplici amanti degli animali si chiedono se gli animali provino emozioni come noi. Negli ultimi anni, grazie a tecniche nuove – neuroimaging, analisi comportamentali, test cognitivi – questa domanda sta diventando meno astratta e più misurabile. Capire se e come gli animali provano emozioni non è solo interessante per curiosità: ha implicazioni etiche, legali, di benessere animale e anche per la nostra visione del mondo.

Che cosa si intende con “emozione” e “coscienza”

Prima di tutto, è utile separare due termini spesso confusi: emozione e coscienza. Le emozioni sono stati interni che includono risposte comportamentali, fisiologiche e neurologiche a stimoli – paura, piacere, avversione, affetto. La coscienza – o esperienza soggettiva – riguarda il fatto che un organismo sappia (anche se non verbalmente) che “c’è qualcosa che sente”. Alcune ricerche parlano di affective consciousness, coscienza affettiva, un livello basilare condiviso da mammiferi e forse da molti altri vertebrati.

Cosa dicono gli studi recenti: prove comportamentali e neuroscientifiche

Molti studi indicano che animali non umani mostrano segni convincenti di emozione. Per esempio, il sondaggio recente tra ricercatori che lavorano con comportamento animale ha mostrato che:

quasi tutti attribuiscono emozioni ai primati non umani;

la maggior parte lo fa anche per altri mammiferi;

un numero significativo anche per uccelli, cefalopodi e persino pesci e invertebrati.

Altri studi esplorano il riconoscimento di dolore e stati affettivi usando tecniche come il riconoscimento facciale, il posizionamento del corpo o il cambiamento nel comportamento in presenza di stimoli ambigui.

Mappa della coscienza animale: specie e livelli diversi

Una “mappa” emergente della coscienza animale suggerisce che non tutti gli animali sono coscienti allo stesso modo, ma esistono gradazioni. Ecco alcuni esempi:

Mammiferi come cani, gatti, scimmie mostrano emozioni complesse, empatia, paura, gioia;

come cani, gatti, scimmie mostrano emozioni complesse, empatia, paura, gioia; Uccelli (corvi, pappagalli) hanno capacità cognitive elevate, riconoscimento sociale, comportamento emotivo percepibile;

(corvi, pappagalli) hanno capacità cognitive elevate, riconoscimento sociale, comportamento emotivo percepibile; Cefalopodi (polpi, calamari) sembrano avere esperienza soggettiva notevole, capacità di apprendimento e adattamento;

(polpi, calamari) sembrano avere esperienza soggettiva notevole, capacità di apprendimento e adattamento; Pesci e alcuni invertebrati mostrano risposte a dolore, evitamento, bias cognitivi, condizioni che suggeriscono stati affettivi.

Alcuni test chiave: specchio, bias cognitivo, risposta al dolore

Fra le metodologie che stanno contribuendo a mappare la coscienza animale:

Mirror test (test dello specchio): alcune specie riconoscono se stesse riflessi – indicatore (non perfetto) di auto-consapevolezza.

(test dello specchio): alcune specie riconoscono se stesse riflessi – indicatore (non perfetto) di auto-consapevolezza. Bias cognitivo : animali posti in condizioni di stress reagiscono in modo diverso ai segnali ambigui (più “pessimisti” o meno esplorativi), un comportamento che suggerisce esperienze interne di ansia o aspettativa negativa.

: animali posti in condizioni di stress reagiscono in modo diverso ai segnali ambigui (più “pessimisti” o meno esplorativi), un comportamento che suggerisce esperienze interne di ansia o aspettativa negativa. Risposta al dolore: non solo riflessi, ma cambiamenti del comportamento quando viene evitato o alleviato il dolore, o quando si manifestano segni fisiologici.

Limiti, incertezze e confini della ricerca

Non tutto è chiaro, e molti scienziati avvertono che servono cautela:

non possiamo chiedere agli animali “come si sentono” come facciamo con gli umani, quindi ci affidiamo a indicatori indiretti;

ciò che è esperienza soggettiva potrebbe essere molto diverso specie per specie, non necessariamente simile al modo umano di sentire;

il rischio di antropomorfismo (proiettare emozioni umane dovunque) e di antropodenial (negare troppi aspetti) è reale;

fattori fisiologici, neurologici e di contesto (ambiente, specie, individuo) cambiano molto l’espressione delle emozioni.

Nuove frontiere: dove si dirige la mappa della coscienza animale

Le nuove mappe emergenti non solo classificano specie e livelli, ma cercano nuovi marker biologici e comportamentali: connettività neuronale, pattern genetici, circuiti cerebrali, risposta ormonale, e combinazione di vari indici ( comportamento + neurologia + fisiologia ). Studi in natura, non solo in laboratorio, stanno diventando sempre più importanti. Inoltre, una dichiarazione recente, la New York Declaration on Animal Consciousness, ha raccolto firme e adesioni di molti ricercatori, proponendo criteri condivisi per riconoscere coscienza e stati affettivi negli animali.

Implicazioni etiche, pratiche e morali

Se gli animali provano emozioni o hanno forme di coscienza, le implicazioni sono vaste:

miglioramenti nelle normative sul benessere animale;

riflessioni su come allevamenti, ricerca scientifica, uso degli animali nella sperimentazione sono condotti;

educazione e atteggiamenti pubblici possono evolvere: riconoscere che non siamo gli unici esseri “sensienti” cambia la responsabilità morale;

anche in politica e diritto emergono richieste di riconoscimento legale dell’essere senzienti per specie non umane, non solo mammiferi.

In definitiva, la mappa della coscienza animale non è solo una curiosità scientifica: indica come possiamo, come società, rispondere con rispetto, misure concrete e consapevolezza ad una realtà che sempre più mostra che gli animali non sono automi, ma esseri che “sentono”.

Foto di Ray Hennessy su Unsplash