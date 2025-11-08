Search here...
Legumi: fanno bene ma ti gonfiano? I trucchi scientifici per digerirli meglio

By: Annalisa Tellini

Fagioli, ceci, lenticchie e piselli: i legumi sono tra gli alimenti più completi e benefici della dieta mediterranea. Ricchi di proteine vegetali, fibre, ferro e vitamine del gruppo B, rappresentano una valida alternativa alla carne e aiutano a ridurre il colesterolo, migliorare la glicemia e favorire il senso di sazietà. Tuttavia, molte persone evitano di consumarli regolarmente per un motivo ben preciso: il fastidioso gonfiore addominale che può comparire dopo il pasto.

Perché i legumi gonfiano

La sensazione di pancia gonfia o di gas intestinale è dovuta principalmente alla presenza di oligosaccaridi, zuccheri complessi che il nostro intestino non riesce a digerire completamente. Questi composti arrivano nel colon dove vengono fermentati dai batteri della flora intestinale, producendo gas come anidride carbonica e metano. È un processo del tutto naturale, ma in alcuni soggetti più sensibili può generare disagio o dolore addominale.

Il ruolo della flora intestinale

Non tutti reagiscono allo stesso modo ai legumi. La diversità del microbiota intestinale spiega perché alcune persone li digeriscono senza problemi, mentre altre sperimentano gonfiore anche con piccole quantità. Un intestino “allenato” a digerire fibre e carboidrati complessi tende a ridurre la fermentazione eccessiva. Per questo motivo, introdurre gradualmente i legumi nella dieta può aiutare l’organismo ad adattarsi e migliorare la tolleranza nel tempo.

L’importanza dell’ammollo e della cottura

Una delle strategie più efficaci per ridurre gli effetti indesiderati è l’ammollo prolungato. Lasciare i legumi secchi in acqua per 12-24 ore e cambiarla più volte aiuta a eliminare parte degli oligosaccaridi responsabili del gonfiore. Anche la cottura lenta e completa è fondamentale: i legumi poco cotti risultano più difficili da digerire. L’aggiunta di erbe aromatiche come alloro, finocchio, cumino o zenzero durante la cottura può inoltre favorire la digestione.

Frullare o passare i legumi: un aiuto per l’intestino

Un altro accorgimento utile è frullare o passare i legumi cotti. In questo modo si rompe parte delle fibre e si facilita il lavoro dell’apparato digerente, riducendo la formazione di gas. Le vellutate di lenticchie o i passati di fagioli, ad esempio, sono ottime alternative per chi vuole godere dei benefici nutrizionali dei legumi senza rinunciare al comfort intestinale.

Le porzioni giuste e gli abbinamenti ideali

Mangiare troppi legumi in una sola volta può sovraccaricare l’intestino. Gli esperti consigliano di non superare i 70-100 grammi di legumi secchi a porzione (circa 150-200 grammi se già cotti). È anche importante abbinarli correttamente: evitare di associarli a troppi alimenti ricchi di fibre o a bevande gassate, mentre unirli a cereali integrali o riso aiuta a migliorare la qualità proteica del pasto e la digestione.

Legumi decorticati e germogliati: più digeribili

Chi soffre spesso di gonfiore può optare per legumi decorticati, cioè privi della buccia, che contengono meno fibre insolubili e risultano più leggeri. Anche la germinazione o la fermentazione dei legumi ne riduce naturalmente gli zuccheri complessi e ne aumenta la biodisponibilità dei nutrienti. Ceci germogliati o tempeh, per esempio, sono ottime alternative più delicate per l’intestino.

Reintrodurli con gradualità per benefici duraturi

Eliminare del tutto i legumi sarebbe un errore: fanno parte di una dieta equilibrata e contribuiscono alla salute del cuore e del microbiota intestinale. La chiave è la gradualità: cominciare con piccole porzioni, preferire i legumi più digeribili (come le lenticchie rosse) e seguire le tecniche di ammollo e cottura corrette. Con un po’ di pazienza, anche chi li ha sempre temuti può riscoprire il piacere di mangiarli senza fastidi.

Foto di Jan Nijman da Pixabay

Articolo precedente
Quando la scienza smise di dormire: l’esperimento del 1925
Annalisa Tellini
Annalisa Tellini
Musicista affermata e appassionata di scrittura Annalisa nasce a Colleferro. Tuttofare non si tira indietro dalle sfide e si cimenta in qualsiasi cosa. Corista, wedding planner, scrittrice e disegnatrice sono solo alcune delle attività. Dopo un inizio su una rivista online di gossip Annalisa diventa anche giornalista e intraprende la carriera affidandosi alla testata FocusTech per cui attualmente scrive

