Il mistero dell’“Anello di Diamante” cosmico è stato risolto

Per anni ha brillato come un enigma nel cuore della regione di formazione stellare Cygnus X: un enorme anello gassoso, luminoso come un gioiello sospeso nel vuoto, che sembrava sfidare le regole note dell’astrofisica. Ora, grazie a un nuovo studio guidato dall’Università di Colonia, il misterioso “Anello di Diamante” ha finalmente trovato una spiegazione.

Ciò che lo rendeva unico — e tanto intrigante — era la sua forma: non una bolla sferica, come accade di solito quando il gas viene gonfiato dai venti stellari, ma un anello piatto, in lenta espansione. Un’apparenza tanto elegante quanto anomala.

Una bolla cosmica… che è “scoppiata”

L’anello, vasto circa 20 anni luce, è il resto di una bolla gassosa generata da una stella massiccia — circa 16 volte il nostro Sole — che con la sua energia ha riscaldato e spinto via gas e polveri circostanti.

Ma cosa è andato diversamente, questa volta?

Le nuove analisi mostrano che la bolla iniziale si è espansa normalmente in tutte le direzioni, finché non ha trovato un punto debole nella nube circostante. Il gas è fuoriuscito dalle zone più sottili, lasciando intatto soltanto il bordo: un anello piatto e luminoso, perfettamente visibile nell’infrarosso.

“Abbiamo visto la fase finale di una bolla cosmica in una nube eccezionalmente piatta”, spiega Simon Dannhauer, autore principale dello studio. “La bolla è letteralmente ‘scoppiata’”.

Simulazioni stellari e tecnologia d’avanguardia

Le simulazioni effettuate con il supercomputer RAMSES hanno ricostruito con precisione la dinamica dell’espansione: la bolla si allarga, incontra un confine fragile, il gas esce, la struttura collassa. Ciò che rimane è l’Anello di Diamante come lo vediamo oggi, una formazione giovane — “solo” 400.000 anni, un battito di ciglia in astronomia.

A rendere queste osservazioni possibili è stato anche il contributo del telescopio SOFIA, l’osservatorio astronomico montato su un Boeing modificato che, volando a oltre 13 km di altitudine, riusciva a catturare lunghezze d’onda invisibili da terra.

Grazie a SOFIA è stato possibile misurare in dettaglio il movimento del gas: l’anello si espande a circa 1,3 km/s, pari a 4700 km/h — sorprendentemente lento per fenomeni di questo tipo.

Un laboratorio naturale di nascita stellare

La scoperta non è solo estetica: aiuta gli astronomi a capire come le giovani stelle modellano il loro ambiente, lasciando impronte che influenzano la formazione di nuove generazioni stellari.

“La potenza di una singola stella può trasformare completamente un’intera nube”, osserva il ricercatore Nicola Schneider. È un processo fondamentale per comprendere la storia — e il futuro — della nostra Via Lattea.

E per i romantici? Una (piccola) delusione

Da Terra, l’Anello sembra incastonato da un brillante “diamante”: un ammasso di stelle giovani che sembra decorarne un lato come una pietra preziosa.

Ma lo studio chiarisce che si tratta solo di un’illusione prospettica: quelle stelle non fanno parte dell’anello e si trovano, in realtà, a centinaia di anni luce di distanza.

Il Cosmo, ancora una volta, ci ricorda che ciò che brilla insieme… non sempre è davvero vicino.

