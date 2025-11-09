Prolo Ring: l’anello che trasforma la tua mano in un mouse invisibile

Immagina di controllare il computer senza toccare nulla. Nessun clic, nessuna rotellina, nessun tappetino. Solo un piccolo anello al dito che risponde ai tuoi movimenti naturali.

È l’idea alla base di Prolo Ring, il dispositivo che potrebbe cambiare per sempre il nostro modo di interagire con il digitale.

Lanciato di recente su Kickstarter, questo anello hi-tech promette di sostituire il mouse tradizionale con un sistema di gesti e micro-movimenti che sfrutta sensori e tecnologia touch avanzata. E il tutto racchiuso in appena 5 grammi di peso.

Dal mouse all’anello: un’evoluzione naturale

Negli ultimi anni, i produttori di tecnologia hanno tentato più volte di reinventare il mouse, ma con risultati altalenanti. Dai trackpad tattili ai braccialetti gestuali di Meta, fino ai chip neurali di Neuralink, ogni esperimento ha cercato di ridurre la distanza tra corpo e macchina.

Prolo Ring però adotta un approccio diverso: non elimina il gesto, lo rende più naturale.

Indossato sull’indice, si controlla con il pollice attraverso un micro trackpad integrato che consente di puntare, cliccare e scorrere come su una superficie invisibile.

In più, il sistema riconosce oltre 40 gesti differenti, interpretabili in tempo reale grazie a un sensore di movimento a 6 assi. Questo significa che basta un movimento della mano per aprire un’app, cambiare scheda o ruotare un’immagine.

Tecnologia elegante: un design che sembra un gioiello

Ciò che distingue Prolo Ring dai suoi predecessori è il design minimalista.

A prima vista sembra un anello dallo stile futuristico, privo di pulsanti visibili o elementi meccanici. È discreto, ergonomico e leggero al punto da dimenticarsene, come raccontano i primi tester.

Il corpo dell’anello ospita tre componenti principali:

un trackpad tattile controllato dal pollice,

controllato dal pollice, un sensore di movimento a sei assi per il rilevamento dei gesti nell’aria,

per il rilevamento dei gesti nell’aria, e una modstrip opzionale che può essere usata con l’altra mano per ampliare le funzioni.

Il risultato? Massima libertà di movimento, con un controllo preciso e naturale che evita il tipico affaticamento del polso dovuto al mouse tradizionale.

Tutto a portata di mano (letteralmente)

Il vero punto di forza del Prolo Ring è la produttività aumentata.

Chi lavora molte ore al computer sa quanto sia frustrante passare continuamente dalla tastiera al mouse. Con questo anello, i comandi principali – come cliccare, ingrandire, scorrere o selezionare – diventano gesti fluidi e immediati, senza mai staccare le mani dalla tastiera.

Il dispositivo può essere configurato per personalizzare ogni gesto: ad esempio, un movimento circolare del dito può regolare il volume, un colpetto del pollice aprire il browser, e un gesto verso destra cambiare finestra.

È una soluzione che unisce ergonomia e creatività, pensata non solo per professionisti e designer, ma anche per chi cerca un’esperienza digitale più intuitiva e libera.

Autonomia e limiti: la sfida della batteria

Naturalmente, non tutto è perfetto.

Il Prolo Ring si ricarica in circa un’ora, ma la sua autonomia non copre un’intera giornata di lavoro intensa. Dopo 6-7 ore di utilizzo continuo, la batteria tende a esaurirsi, costringendo a una pausa o a una ricarica rapida.

È il compromesso naturale di un dispositivo così compatto, ma l’azienda promette futuri aggiornamenti hardware per migliorare la durata e la connettività.

Un futuro senza mouse?

Prolo Ring segna una direzione chiara: quella di una tecnologia sempre più integrata nel corpo umano, capace di rispondere al tocco e al movimento come un’estensione naturale di noi stessi.

Il mouse, nato negli anni ’60 come simbolo di interazione uomo-macchina, potrebbe presto diventare un oggetto del passato. L’anello di Prolo non è solo un gadget futuristico: è un segnale di cambiamento.

Un futuro in cui per navigare basterà muovere un dito.

E, chissà, forse anche pensarlo.

Foto di Matthias Haltenhof da Pixabay