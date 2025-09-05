Search here...
Rientro a scuola: alimenti amici dello studio e il ruolo delle emozioni

By: Annalisa Tellini

Date:

Il rientro a scuola segna sempre un periodo di nuovi inizi, ma anche di sfide per studenti e genitori. Tra compiti, lezioni e attività extra, mantenere alta la concentrazione è fondamentale. La scienza dimostra che la nutrizione gioca un ruolo chiave nel supportare le funzioni cognitive e nello stimolare energia e attenzione.

Alimenti ricchi di Omega-3, come il pesce azzurro e le noci, contribuiscono allo sviluppo e al mantenimento delle capacità mnemoniche. Frutta e verdura colorata, ricca di vitamine e antiossidanti, aiutano a combattere lo stress ossidativo, proteggendo le cellule cerebrali e migliorando la memoria a breve e lungo termine.

Rientro a scuola: cibi che aiutano a studiare e l’importanza delle emozioni

I carboidrati complessi, presenti in cereali integrali e legumi, rilasciano energia gradualmente, evitando cali di concentrazione durante le ore di studio. Anche proteine di qualità, come uova e latticini, forniscono aminoacidi essenziali per la produzione di neurotrasmettitori che regolano attenzione e umore.

Non va trascurata l’importanza dell’idratazione: acqua e tisane senza zuccheri aiutano a mantenere il cervello attivo, mentre bevande zuccherate o energetiche possono provocare picchi e cali di energia. Una routine alimentare bilanciata diventa così un alleato invisibile per le performance scolastiche.

Accanto all’alimentazione, però, c’è un’altra componente fondamentale: il benessere emotivo. Ansia, stress da rientro o pressioni sociali possono influenzare negativamente concentrazione e motivazione, rendendo inefficaci anche le migliori strategie nutrizionali.

Il rientro a scuola non riguarda solo libri e quaderni

Attività come il dialogo con genitori e insegnanti, esercizi di mindfulness o semplici pause di respiro possono aiutare a gestire emozioni e stress. Gli esperti sottolineano che una mente serena facilita l’apprendimento e rende più efficaci gli alimenti amici dello studio.

Educare gli studenti a combinare correttamente alimentazione e gestione emotiva è quindi un approccio integrato: un piccolo spuntino sano prima della lezione, un pranzo bilanciato e momenti di svago contribuiscono a creare condizioni ottimali per l’apprendimento.

In conclusione, il rientro a scuola non riguarda solo libri e quaderni. La qualità dell’alimentazione e la gestione delle emozioni diventano strumenti concreti per migliorare attenzione, memoria e motivazione, trasformando il ritorno tra i banchi in un’esperienza più serena e produttiva.

Foto di Steve Buissinne da Pixabay

