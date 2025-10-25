Search here...
Super anziani: il segreto della memoria giovane a 80 anni

By: Federica Vitale

Date:

Per anni la scienza ha considerato il declino cognitivo una tappa inevitabile dell’invecchiamento. Eppure, c’è un gruppo di persone che sfida questa regola: gli ottantenni con la memoria di un cinquantenne. Li chiamano SuperAgers, o “super anziani”, e rappresentano un affascinante mistero per neuroscienziati e psicologi.

Uno studio durato 25 anni, condotto dalla Northwestern University Feinberg School of Medicine negli Stati Uniti, ha seguito centinaia di partecipanti per capire cosa renda il loro cervello così resistente al tempo. Il risultato? I super anziani non solo mantengono prestazioni cognitive elevate, ma mostrano anche una struttura cerebrale più giovane, capace di contrastare le alterazioni tipiche dell’età.

Un cervello che non invecchia (quasi) mai

Le risonanze magnetiche e le analisi post-mortem hanno svelato un dato sorprendente: il cervello dei super anziani presenta una corteccia cingolata anteriore più spessa rispetto alla media, persino rispetto a quella di alcuni giovani adulti.
Questa regione del cervello, legata a emozioni, motivazione e decisioni, sembra essere una delle chiavi per mantenere attiva la mente nel tempo.

Inoltre, i super anziani possiedono più neuroni di von Economo, un tipo raro di cellula nervosa associata all’intelligenza sociale, e neuroni entorinali più grandi, fondamentali per la memoria e l’orientamento.

Queste caratteristiche anatomiche rendono il loro cervello più efficiente nel gestire informazioni complesse e relazioni sociali, elementi che sembrano andare di pari passo con la longevità mentale.

La doppia protezione: resistenza e resilienza

Lo studio della Northwestern ha individuato due meccanismi alla base del fenomeno SuperAger: resistenza e resilienza.

  • Resistenza: il cervello non sviluppa accumuli di proteine tossiche, come le placche amiloidi o i grovigli di tau, tipiche dell’Alzheimer.
  • Resilienza: anche quando queste proteine compaiono, non compromettono le funzioni cognitive.

In altre parole, i super anziani possono convivere con segni biologici dell’invecchiamento cerebrale, ma riescono a neutralizzarne gli effetti grazie a una rete neurale particolarmente forte e connessa.

Il segreto più grande? Le relazioni sociali

Sebbene alimentazione, esercizio fisico e genetica abbiano il loro ruolo, la vera costante emersa nello studio è una sola: la socialità.

I super anziani hanno vite ricche di interazioni umane, amicizie solide e partecipazione comunitaria. Conversano, si confrontano, restano curiosi. Questo stile di vita stimola in modo naturale il cervello, mantiene viva la memoria e potenzia i circuiti neuronali legati all’empatia, all’umore e alla motivazione.

Non è un caso che la corteccia cingolata anteriore, più spessa nei super anziani, sia proprio coinvolta nelle dinamiche sociali e nel riconoscimento emotivo. In altre parole, coltivare legami profondi rafforza fisicamente il cervello.

La mente si allena anche con le emozioni

La ricerca suggerisce che l’attività mentale non è fatta solo di lettura, enigmistica o allenamento cognitivo.

Le emozioni positive, la capacità di gestire i conflitti e il senso di appartenenza sociale sembrano avere un impatto diretto sulla salute cerebrale.

Relazionarsi, empatizzare, raccontarsi: ogni volta che lo facciamo, il cervello crea nuove connessioni sinaptiche, mantenendo vive le aree legate alla memoria e alla motivazione. È un tipo di “allenamento invisibile” ma potentissimo, che nel tempo può ritardare o prevenire il declino cognitivo.

Un modello di invecchiamento possibile

Il progetto SuperAger, fondato dal neurologo M. Marsel Mesulam alla fine degli anni ’90, ha coinvolto quasi 300 persone. Di queste, 77 cervelli sono stati analizzati post-mortem, rivelando un quadro biologico coerente: un invecchiamento cerebrale rallentato, associato a stili di vita emotivamente ricchi.

Il messaggio è chiaro: l’invecchiamento non è solo una questione di geni o fortuna, ma anche di relazioni umane, curiosità e connessioni emotive. Chi coltiva affetti, chi resta mentalmente attivo e chi continua a provare interesse per la vita, sembra letteralmente “allenare” il proprio cervello alla longevità.

L’età è anche una questione di energia mentale

Essere un SuperAger, forse, significa non smettere mai di essere coinvolti nel mondo.
Non basta evitare le malattie: serve mantenere vivo il desiderio di scoprire, comprendere, interagire. È questo atteggiamento che, nel tempo, diventa la vera palestra della mente.

Gli scienziati della Northwestern stanno ora studiando come replicare queste condizioni nella popolazione generale, con l’obiettivo di promuovere un invecchiamento cognitivo sano attraverso interventi sociali e psicologici, non solo farmacologici.

Perché, in fondo, i super anziani ci ricordano una verità tanto semplice quanto potente: la mente si nutre di legami. E, a volte, la giovinezza non si misura in anni, ma nella capacità di continuare a sentirsi parte del mondo.

Foto di Sabine van Erp da Pixabay

Federica Vitale
Federica Vitalehttps://federicavitale.com
Ho studiato Shakespeare all'Università e mi ritrovo a scrivere di tecnologia, smartphone, robot e accessori hi-tech da anni! La SEO? Per me è maschile, ma la rispetto ugualmente. Quando si suol dire "Sappiamo ciò che siamo ma non quello che potremmo essere" (Amleto, l'atto indovinatelo voi!)

