La Terra sta davvero morendo: 7 dei 9 limiti planetari sono già stati superati

Se la Terra fosse un essere umano, oggi si troverebbe ricoverata in terapia intensiva. È questa la metafora scelta dagli scienziati del Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) per descrivere la condizione critica del nostro pianeta, secondo l’ultimo rapporto del Planet Health Check.

“Molti parametri sono fuori norma. È come avere colesterolo alto, infiammazioni diffuse e organi che non funzionano più come dovrebbero. Tutto insieme, tutto nello stesso corpo”, spiega Boris Sakschewski, responsabile della valutazione scientifica.

Dal 2009 gli studiosi monitorano nove limiti planetari, soglie che non dovrebbero essere superate per mantenere la Terra in equilibrio e garantire condizioni di vita stabili.

Nel 2009 erano già tre i limiti oltrepassati. Nel 2015 erano diventati quattro, nel 2023 sei.

Oggi, nel 2025, sette su nove risultano superati.

Biosfera: allarme rosso

La biosfera, che comprende tutti gli ecosistemi abitati da organismi viventi, è in uno stato peggiore del clima stesso.

L’estinzione delle specie e la perdita di habitat naturali hanno superato di molto la soglia di sicurezza, e non si registrano segni di miglioramento.

La capacità della natura di rigenerarsi è sempre più fragile.

Azoto e fosforo: troppi nutrienti uccidono la vita

L’attività umana ha raddoppiato la quantità di azoto presente in natura, soprattutto a causa dell’agricoltura intensiva e dei fertilizzanti chimici.

Un eccesso che finisce per avvelenare le acque, favorendo la proliferazione di alghe e la morte delle specie acquatiche.

Il fosforo segue lo stesso destino, riducendo la biodiversità e destabilizzando interi ecosistemi.

Nuove sostanze: un esperimento senza controllo

Oggi l’umanità produce circa 350.000 sostanze chimiche artificiali che si diffondono ovunque:

microplastiche nell’acqua potabile,

DDT nei pesci,

PFAS (“sostanze chimiche eterne”) persino nel cordone ombelicale dei neonati.

“Ogni anno migliaia di nuove sostanze entrano nell’ambiente senza essere testate”, avverte Sakschewski.

Un problema globale, che richiede regolamentazione e responsabilità internazionale.

Il riscaldamento globale

Le concentrazioni di gas serra hanno raggiunto livelli record, ben oltre quelli preindustriali.

Il cosiddetto forzante radiativo — la quantità di calore in eccesso intrappolata nell’atmosfera — indica che la Terra è ormai nella zona ad alto rischio climatico.

L’acqua dolce e il suolo: un equilibrio che si spezza

L’uso intensivo dell’acqua per agricoltura, industria e consumo domestico sta alterando il ciclo naturale delle risorse idriche.

Il risultato? Siccità più lunghe, inondazioni più frequenti e un’umidità del suolo sempre più instabile.

Anche la copertura forestale è in calo: oggi siamo al 60%, ben al di sotto del minimo di sicurezza del 75%.

L’acidificazione degli oceani

Gli oceani assorbono parte della CO₂ prodotta dall’uomo, ma a caro prezzo.

Il gas si trasforma in acido carbonico, rendendo l’acqua più acida e mettendo in pericolo coralli e molluschi.

Zone marine sempre più estese diventano zone morte, prive di ossigeno e di vita.

Gli unici due limiti ancora nella zona verde

Una piccola buona notizia:

lo strato di ozono si sta lentamente riprendendo grazie al Protocollo di Montreal,

si sta lentamente riprendendo grazie al Protocollo di Montreal, e l’inquinamento atmosferico mostra segni di diminuzione.

Sono la prova che azioni coordinate e globali possono funzionare.

Ma le sfide di oggi – dal clima alle sostanze chimiche – sono molto più complesse e intrecciate.

Un equilibrio da ricostruire

I confini planetari non sono barriere isolate: migliorare un settore può avere effetti benefici sugli altri.

Proteggere le foreste tropicali, ad esempio, aiuta anche il clima, le risorse idriche e la biosfera.

“Dobbiamo imparare a leggere la rete di cause e conseguenze che lega ogni parte del sistema Terra”, conclude Sakschewski.

Il pianeta non è un’entità distante da noi: è il nostro corpo esteso, e ogni suo sintomo ci riguarda da vicino.

Curarlo significa curare anche la nostra possibilità di futuro.

Foto di Nicolas Quintana da Pixabay