Vietare i cellulari a scuola può aumentare la solitudine degli studenti

L’idea di vietare i cellulari nelle scuole è diventata negli ultimi anni una sorta di mantra educativo. Dalla Francia ai Paesi Bassi, fino all’Italia, il dibattito è acceso: proteggere i giovani dall’iperconnessione o, al contrario, aiutarli a sviluppare un rapporto più consapevole con la tecnologia?

Un nuovo studio condotto presso la Radboud University nei Paesi Bassi, e pubblicato sulla piattaforma PsyArXiv, ha riacceso la discussione mostrando un lato inaspettato del problema. Secondo i ricercatori, un divieto totale dell’uso degli smartphone durante l’orario scolastico potrebbe in realtà aumentare la solitudine emotiva e incidere sul benessere psicologico di molti studenti.

Uno studio che smentisce i luoghi comuni

La ricerca olandese ha coinvolto centinaia di studenti delle scuole secondarie, osservando le loro abitudini e il loro stato emotivo prima e dopo l’introduzione del divieto di smartphone in classe, avvenuto nel gennaio 2024.

Gli studiosi hanno misurato due forme distinte di solitudine:

La solitudine sociale , legata alla percezione di far parte o meno di un gruppo;

, legata alla percezione di far parte o meno di un gruppo; La solitudine emotiva, che riguarda la vicinanza affettiva e la qualità delle relazioni più intime.

I risultati? Nessun cambiamento significativo nella solitudine sociale, ma un lieve aumento della solitudine emotiva. In altre parole, i ragazzi non si sono sentiti più esclusi dal gruppo, ma hanno percepito una maggiore distanza affettiva dai loro amici più stretti.

“Se le scuole decidono di imporre un divieto assoluto di utilizzo degli smartphone, devono essere consapevoli dei rischi per i giovani più vulnerabili”, spiega la ricercatrice Sanyogita Khare, autrice principale dello studio. “Per alcuni studenti, il cellulare rappresenta un canale fondamentale di connessione e sostegno emotivo”.

Smartphone come spazio di relazione

L’uso dei social e della messaggistica istantanea tra adolescenti non è solo un passatempo. È un linguaggio, un’estensione del modo in cui costruiscono legami e si riconoscono nel gruppo.

Quando un ragazzo riceve un messaggio da un amico durante una pausa o condivide una battuta in chat, non sta solo “guardando lo schermo”: sta partecipando alla propria rete sociale.

Privarli di questo spazio, se non accompagnato da un’educazione relazionale e affettiva, rischia di diventare una forma di isolamento. Come spiega Khare, “le relazioni dei giovani oggi si sviluppano su più livelli, online e offline. Negarne uno significa ridurre la complessità delle loro interazioni”.

L’intenzione è buona, ma serve equilibrio

Molti Paesi stanno sperimentando misure restrittive simili. Nei Paesi Bassi, il divieto è in vigore da gennaio 2024; in Portogallo, la proposta è ancora in discussione per gli studenti fino alla scuola primaria.

L’obiettivo dichiarato è sempre lo stesso: migliorare la concentrazione, ridurre le distrazioni e limitare la dipendenza digitale. Tuttavia, come ricorda il ricercatore Jonathan Cantor, “senza dati dettagliati sulle modalità di applicazione, è difficile capire se tali politiche producano davvero i risultati sperati o se generino effetti collaterali imprevisti”.

E l’effetto collaterale più evidente potrebbe essere proprio quello emotivo. Il rischio è che un divieto totale — percepito come una punizione o una disconnessione forzata — finisca per aumentare la distanza tra studenti e scuola, invece di ridurla.

Dalla proibizione all’educazione digitale

Gli esperti suggeriscono un approccio più sfumato: non eliminare, ma educare.

L’educazione digitale dovrebbe diventare parte integrante del percorso scolastico, insegnando ai ragazzi a gestire lo smartphone come uno strumento di comunicazione, non come un rifugio o una dipendenza.

Ciò significa promuovere momenti di connessione consapevole, alternati a pause reali, dove il contatto umano diretto torni al centro.

Le scuole che hanno sperimentato politiche più flessibili — ad esempio consentendo l’uso dei cellulari solo durante le pause o in attività didattiche specifiche — riportano spesso un clima relazionale migliore e una maggiore responsabilità individuale da parte degli studenti.

La sfida del futuro: integrare, non vietare

Nel mondo post-digitale in cui viviamo, la sfida non è cancellare gli smartphone dalle mani dei giovani, ma insegnare loro a viverli con consapevolezza.

Il divieto totale può sembrare una soluzione rapida, ma rischia di privare gli adolescenti di un linguaggio sociale fondamentale e di una fonte di supporto psicologico quotidiano.

Come conclude la ricercatrice Khare, "per alcuni studenti, la connessione digitale non è un lusso, ma una necessità emotiva. La scuola deve imparare a riconoscerlo, e ad accompagnarli in un uso sano e relazionale della tecnologia".

Foto di StockSnap da Pixabay