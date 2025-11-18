Search here...
Il virus di Epstein-Barr come possibile causa scatenante del lupus: cosa dice la scienza

By: Annalisa Tellini

Il lupus eritematoso sistemico è una malattia autoimmune complessa e ancora oggi difficile da spiegare completamente. Per anni gli scienziati hanno sospettato che fattori genetici, ambientali e infettivi potessero dare avvio alla malattia, ma senza una prova definitiva. Recenti studi, però, stanno puntando l’attenzione su un possibile protagonista: il virus di Epstein-Barr (EBV), lo stesso responsabile della mononucleosi. Le nuove evidenze suggeriscono che potrebbe agire come reale “innesco” del lupus in persone geneticamente predisposte.

Cos’è il virus di Epstein-Barr e perché è così diffuso

Il virus di Epstein-Barr appartiene alla famiglia degli herpesvirus ed è uno dei virus più comuni al mondo: oltre il 90% degli adulti lo ha contratto almeno una volta nella vita. Nella maggior parte dei casi non provoca sintomi evidenti, oppure causa la classica mononucleosi infettiva. Dopo l’infezione primaria, il virus rimane latente per anni nelle cellule del sistema immunitario. Questa capacità di “nascondersi” e riattivarsi nel corso della vita lo rende un potenziale candidato come fattore scatenante di alcune malattie autoimmuni.

Come potrebbe il virus innescare il lupus

Uno dei meccanismi più discussi è la cosiddetta mimicria molecolare. Alcune proteine prodotte dal virus di Epstein-Barr somigliano in modo sorprendente a proteine umane coinvolte nella regolazione del sistema immunitario. Quando il corpo reagisce al virus, può per errore attaccare anche i propri tessuti, dando avvio a una risposta autoimmune. In persone geneticamente predisposte, questa reazione “impazzita” potrebbe sfociare nel lupus.

L’evidenza scientifica che sta emergendo

Diversi team di ricerca hanno trovato nei pazienti affetti da lupus una quantità molto più elevata di anticorpi diretti contro specifiche proteine dell’EBV. Inoltre, sono state scoperte interazioni tra una proteina virale — chiamata EBNA2 — e numerosi geni associati alla malattia. Questo significa che il virus potrebbe interferire con la regolazione genetica, amplificando il rischio di sviluppare il lupus. Sebbene la correlazione non provi automaticamente la causalità, la convergenza di dati genetici, immunologici ed epidemiologici è considerata significativa.

La predisposizione genetica resta fondamentale

Gli scienziati sottolineano che non basta contrarre il virus per sviluppare il lupus. Se così fosse, la malattia sarebbe molto più diffusa. È la combinazione tra vulnerabilità genetica e infezione virale a creare le condizioni per l’innesco. Alcune varianti genetiche rendono infatti il sistema immunitario più reattivo o meno capace di “spegnere” una risposta in eccesso. Il virus di Epstein-Barr potrebbe quindi agire come un detonatore in un terreno già predisposto.

Implicazioni per la diagnosi e la prevenzione

Se il legame tra EBV e lupus verrà confermato con ulteriori studi, potrebbero aprirsi nuove possibilità. Per esempio, riconoscere precocemente l’infezione virale nei soggetti a rischio potrebbe permettere strategie preventive più mirate. Inoltre, farmaci antivirali o vaccini contro l’EBV — attualmente in fase di sperimentazione — potrebbero un giorno ridurre la probabilità di sviluppare malattie autoimmuni in persone predisposte.

Quali prospettive per nuove terapie

Comprendere il ruolo del virus nell’avvio del lupus potrebbe portare allo sviluppo di trattamenti innovativi. Oggi le terapie puntano a controllare l’infiammazione e a limitare i danni agli organi, ma non intervengono sulle cause scatenanti. Se EBV dovesse rivelarsi un fattore chiave, i ricercatori potrebbero sviluppare farmaci capaci di bloccare i meccanismi attraverso cui il virus attiva il sistema immunitario, offrendo terapie più mirate e forse meno invasive.

Un quadro ancora in evoluzione, ma ricco di speranza

Sebbene non esista ancora una prova definitiva, le scoperte degli ultimi anni stanno cambiando il modo in cui la comunità scientifica comprende il lupus. Il possibile ruolo del virus di Epstein-Barr offre una nuova pista promettente per spiegare l’origine della malattia e, soprattutto, aprire la strada a interventi preventivi e terapeutici più efficaci. La ricerca continua, ma la prospettiva è chiara: individuare l’innesco del lupus potrebbe rivoluzionare la vita di milioni di persone nel mondo.

Foto di CDC su Unsplash

Annalisa Tellini
Annalisa Tellini
Musicista affermata e appassionata di scrittura Annalisa nasce a Colleferro. Tuttofare non si tira indietro dalle sfide e si cimenta in qualsiasi cosa. Corista, wedding planner, scrittrice e disegnatrice sono solo alcune delle attività. Dopo un inizio su una rivista online di gossip Annalisa diventa anche giornalista e intraprende la carriera affidandosi alla testata FocusTech per cui attualmente scrive

