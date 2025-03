Recensione IMOU Rex VT Pro: la telecamera da interno 3K che si sente una sveglia e non solo

IMOU, azienda leader nel settore della produzione di dispositivi smart per la sicurezza della casa, ma non solo, propone un prodotto molto versatile, il cui nome è IMOU Rex VT Pro, capace di racchiudere al suo interno il suo essere una telecamera di sicurezza, che però può essere utilizzata come sveglia, come terminale per effettuare videochiamate, e molto altro ancora. Il tutto ad un prezzo complessivamente abbordabile, data la sua commercializzazione a meno di 60 euro; scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

A prescindere dalla fascia di prezzo, sin dai primi momenti ci accorgiamo dell’ottima qualità di realizzazione del prodotto stesso, composto sostanzialmente da tre parti: una base rotonda sulla quale ruota il corpo centrale, dove è stato montato il display, che termina con un cilindro (posto in orizzontale), che ruota il sensore fotografico verso l’altro ed il basso. La giusta commistione tra forme e curve che porta ad un design moderno e diverso da ciò che siamo solitamente abituati a vedere, a tratti spigoloso, il corpo centrale è a tutti gli effetti un cubo, ma allo stesso tempo realizzato con materiali resistenti e di ottima qualità (sebbene siano prevalentemente plastici).

Le sue dimensioni sono complessivamente ridotte, poiché parliamo di un dispositivo da 63 x 60 x 124,5 millimetri di spessore, con un peso di 250 grammi. Può essere facilmente posizionato dovunque vogliate, è elegante e si adegua perfettamente ad ogni ambiente, oltretutto può funzionare sia collegato alla presa di corrente (tramite la porta UBS-C ed il cavo inclusi in confezione), che con la batteria integrata, per una maggiore versatilità generale.

Hardware e Specifiche

IMOU Rex VT Pro nasce come telecamera di sicurezza che monta un sensore CMOS da 1/2,7″ da 5 megapixel, con risoluzione di 2880 x 1620 pixel. L’inquadratura, come vi abbiamo anticipato, può ruotare di 355 gradi in orizzontale e di 90 gradi in verticale (tilt), portando di base ad un campo di visuale molto ampio, così da riuscire a coprire sostanzialmente una più ampia area possibile. La possibilità di raggiungere il 3K, ricordando che parliamo di un prodotto da meno di 60 euro, è un plus assolutamente da non sottovalutare, ciò porta a poter godere di dettagli e nitidezza di livello superiore, con una buona copertura della gamma cromatica. La modalità notturna permette di raggiungere una distanza massima, senza ostacoli, di 20 metri, qualitativamente più che discreta ed in linea con le aspettative.

Il prodotto si collega alla rete tramite connessione WiFi 802.11n, prestando attenzione che sia la banda da 2,4GHz, non è compatibile difatti con i 5GHz, fino ad una distanza massima di 50 metri, in campo aperto, dal router. Il controllo della maggior parte delle funzioni avviene direttamente tramite l’applicazione mobile, disponibile sia per iOS che per Android, oltre che completamente gratuita.

Di base è assente una memoria interna su cui salvare le registrazioni degli eventi, fortunatamente l’azienda ha pensato a due soluzioni: il salvataggio locale sfruttando lo slot microSD presente inferiormente, oppure il salvataggio sul cloud (per il quale però serve l’abbonamento a pagamento). Una duplice scelta che accontenta sostanzialmente tutti, sia coloro che vogliono risparmiare, ma ugualmente salvare le registrazioni, che chi invece vuole godere di un servizio più completo. I filmati vengono salvati con compressione H.265/H.264, fino ad un massimo di 15fps e con zoom digitale 8X.

Sulla IMOU Rex VT Pro, oltre allo slot per la microSD ed il connettore USB-C, troviamo anche il pulsante fisico per l’accensione/spegnimento o reset, in aggiunta al LED di stato posto esattamente al di sotto del sensore. Uno dei plus che distinguono il dispositivo dagli altri presenti sul mercato, è sicuramente rappresentato dalla presenza del display da 2,4 pollici, completamente a colori e retroilluminato, sul quale vediamo la data, l’ora, lo stato della rete, la carica residua, l’attivazione della modalità privacy e del meteo, in aggiunta al suo utilizzo come schermo per effettuare le videochiamate. Una qualità complessivamente molto buona, che innalza il livello del prodotto stesso.

Applicazione e Funzioni

IMOU Rex VT Pro può essere controllata tramite l’applicazione, dotata di una interfaccia molto chiara, ordinata e facilmente comprensibile da tutti gli utenti. Nella schermata principale troviamo un riepilogo dello stato, con visualizzazione del live view, un rapido accesso ad alcune impostazioni (come attivazione della modalità privacy, che fa ruotare il sensore nascondendolo, della sirena o la scelta della risoluzione), per poi passare ad un riepilogo degli eventi registrati nel breve periodo (essendo una telecamera rotante, può anche mantenere il soggetto riconosciuto sempre al centro dell’inquadratura).

Proprio il riconoscimento dei movimenti è stato potenziato dall’algoritmo AI IMOU SENSE, che permette di essere fino al 50% più preciso nel riconoscimento, con un risultato di rilevamento entro 0,02 secondi. Le notifiche vengono inviate davvero in tempi brevissimi, notano la differenza tra un movimento standard o una persona, con possibilità di personalizzare il tutto impostando aree di movimento, programmazione del funzionamento di riconoscimento, zone vietate, una determinata sensibilità e simili. Il tutto permette di cucire perfettamente l’esperienza secondo le proprie esigenze. La presenza di microfono e altoparlante direttamente sul corpo della telecamera permettono, oltre al dialogo, anche l’utilizzo di un’allarme acustico per scoraggiare eventuali presenze indesiderate (dal volume sufficientemente elevato pari a 96dB), in aggiunta alla funzione “Suono anomalo”, che invierà una notifica nell’eventualità in cui venisse registrata una anomalia audio.

Le funzioni dedicate agli anziani sono inoltre un aspetto da non sottovalutare, nella parte anteriore si trovano infatti due pulsanti per attivare una videochiamata con l’applicazione connessa, facilitando la vita delle persone più anziane che riescono in questo modo a mettersi facilmente in contatto con i familiari, senza dover utilizzare lo smartphone. A ciò si aggiunge la possibilità di impostare memo vocali dall’applicazione, con la telecamera pronta a riprodurli sotto forma di audio, come se foste effettivamente lì.

Conclusioni

In conclusione IMOU Rex VT Pro è un prodotto che offre un’esperienza complessiva ben superiore al suo prezzo di mercato, a partire dalla versatilità di utilizzo, in quanto al giorno d’oggi è davvero difficile trovare un prodotto che a meno di 60 euro possa garantire una così elevata qualità costruttiva e di funzionalità, passando per la registrazione in 3K.

Al momento attuale sul mercato si trovano due versioni dello stesso dispositivo che si contraddistinguono per la presenza (o meno della batteria); la differenza di prezzo è minima, un listino di 49 euro per la variante che funziona solo con il collegamento alla corrente, e 59 euro per quella con batteria. Il nostro test è stato effettuato con la variante con batteria, il consiglio è di optare direttamente per l’acquisto di questo modello, semplicemente perché può essere più facilmente spostato all’interno dell’abitazione, innalzandone ulteriormente la versatilità.