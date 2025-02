Recensione Samsung Galaxy S25 Ultra: lo smartphone più completo

Samsung Galaxy S25 Ultra è lo smartphone più completo in circolazione, potremmo riassumere tutta la recensione in poche parole, un prodotto che non delude assolutamente le aspettative, viene impreziosito da un utilizzo sempre più funzionale e complesso dell’IA, con tante piccole migliorie che lo innalzano sul gradino più alto del podio. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il design non viene stravolto rispetto alla generazione precedente, sebbene presenti delle differenze abbastanza importanti, gode sempre di un form factor molto squadrato, dalle linee spigolose (anche se gli angoli sono leggermente smussati rispetto al passato), che contraddistingue la sua eleganza e anima business (come tutta la linea Galaxy), in netto contrasto con le linee sinuose, i colori più aggressivi, che troviamo generalmente oggi sul mercato.

All’atto dell’acquisto dovete prendere consapevolezza che stiamo parlando di uno smartphone grande, importante, il suo peso è di 218 grammi, con dimensioni di 162,8 x 77,6 x 8,2 millimetri. E’ molto difficile pensare di utilizzarlo con una sola mano, appesantisce abbastanza, ma del resto è un tratto distintivo che ha sempre contraddistinto la variante Ultra.

La back cover è realizzata in vetro, con una bellissima finitura opaca che non trattiene le impronte (e si può pulire facilmente), le fotocamere non sono raccolte in un unico modulo, ma sono distinte le une dalle altre, con cerchi leggermente più grandi rispetto alla generazione precedente. I materiali costruttivi sono di altissima qualità, è uno smartphone resistente, affidabile, solido ed assolutamente non scivoloso.

1 di 6

Il frame non è più arrotondato, ma completamente piatto, realizzato in titanio dall’eccellente robustezza ed esclusività, sul lato destro troviamo i pulsanti di accensione/spegnimento e del volume, mentre inferiormente l’alloggiamento per la S Pen, lo speaker fisico, il carrellino della SIM e la port USB-C (con ovviamente uscita video). Il prodotto presenta certificazione IP68, come sempre del resto.

Hardware e Specifiche

Il Samsung Galaxy S25 Ultra presenta un display da 6,9 pollici di diagonale un Dynamic AMOLED 2X, con risoluzione Quad HD+ (3120 x 1440 pixel) e 16 milioni di profondità dei colori. E’ un OLED LTPO, ciò sta a significare che il refresh rate può variare, in automatico, da 1Hz a 120Hz, per una maggiore fluidità, oltre a raggiungere una luminosità di picco di 2600 nit, impreziosita da un trattamenti antiriflesso che ne permette facilmente l’utilizzo sotto la luce solare diretta.

Il pannello è il primo ad integrare il rivestimento Corning Gorilla Glass Armor 2, il più resistente di sempre, con supporto a HDR10+ e always-on display altamente personalizzabile. In termini qualitativi non troviamo difetti al miglior display in circolazione, sia in termini di dettagli, rispetto della gamma cromatica e nitidezza generale.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, nella sua versione specifica per i Galaxy, con frequenza di clock che sale fino a 4,47 GHz. Questi viene affiancato dalla GPU Adreno 830, con una configurazione di 12GB di RAM e vari tagli di memoria (256GB, la nostra versione, 512GB o 1TB), tutti non espandibili. Le performance rasentano la perfezione, è uno smartphone eccezionalmente rapido e reattivo nell’apertura delle app, con possibilità incredibili in termini di multitasking, senza rallentamenti o difficoltà di alcun tipo. Potenza allo stato puro, con una buona gestione energetica, ed efficienza termica che non porta lo smartphone a scaldarsi nella parte posteriore, anche quando sotto sforzo.

Lo sblocco può avvenire tramite il riconoscimento del viso o il sensore delle impronte digitali sotto il display; entrambi i metodi di sblocco sono molto rapidi, senza rallentamenti o difficoltà particolari da segnalare. Il carrellino delle SIM ospita solo uno slot, con possibilità del dual SIM tramite la eSIM, mentre in termini di connettività abbiamo 5G, bluetooth 5.4, NFC, GPS e WiFi 7 tri-band (con tecnologia ultrawideband). La porta USB-C, lo ricordiamo, è 3.2, con uscita video e interfaccia desktop dedicata con il collegamento via cavo.

1 di 2

E’ presente la S Pen, in termini qualitativi non cambia rispetto al passato, perde il supporto al bluetooth, anche se secondo Samsung era un “plus” sfruttato realmente da pochi, in termini di utilizzo come telecomando da remoto per alcune funzioni. L’audio è stereo, il volume massimo che può raggiungere è molto più alto dei concorrenti, con una qualità da top di gamma, in termini di dettaglio e nitidezza di ogni frequenza effettivamente riprodotta.

Fotocamera

1 di 2

Nella parte posteriore di Samsung Galaxy S25 Ultra possiamo trovare ben quattro sensori fotografici distinti tra loro: la fotocamera principale è da 200 megapixel, con apertura F1.7, seguita da uno zoom ottico 3X da 10 megapixel con apertura F2.4, uno zoom ottico 5X da 50 megapixel con apertura F3.4, ed una grandangolare da 50 megapixel con apertura F2.2.

1 di 26

Un set davvero molto completo, forse tra i migliori in circolazione, che non porta però grandi migliorie in termini di resa rispetto al passato. Le immagini sono da top di gamma assoluto, come era giusto attendersi, la sua versatilità è estrema (ed un maggiore approfondimento verrà pubblicato nei prossimi giorni), ciò che è mancato è l’aver limato i piccoli difetti che si potevano vedere su S24 Ultra, come ad esempio scatti con poca luminosità non sempre perfetti.

Discorso diverso per i video, a nostro avviso i migliori su Android, sia in termini di dettaglio, che di nitidezza e qualità generale. La messa a fuoco è perfetta, la pasta cromatica unica nel suo genere, come anche la stabilizzazione eccellente, che permette e facilita la ripresa camminando.

1 di 2

Anteriormente è stato posizionato un sensore da 12 megapixel, con apertura F2.2, e possibilità di regolare l’angolo di ripresa con un piccolo crop. Qualitativamente eccellente, con colori sempre molto precisi ed affidabili, in ogni condizione di luce.

Sistema operativo e batteria

Samsung Galaxy S25 Ultra viene commercializzato con sistema operativo Android 15, e personalizzazione grafica One UI 7, oltre alle patch di sicurezza aggiornate a Dicembre 2024 (al momento della recensione). Una interfaccia estremamente fluida, che non presenta difetti o rallentamenti particolari, con una grafica che si avvicina più agli utenti iPhone. Chi lo acquisterà avrà la certezza di ricevere 3 major release di Android e 7 anni di patch di sicurezza.

1 di 17

In termini di funzionalità, ricordando che pubblicheremo a breve un approfondimento, troviamo le solite come app in finestra, barra laterale, multiwindows e simili, con molta attenzione verso l’intelligenza artificiale. L’attenzione viene catturata da Now Bar e Now Brief, due strumenti innovativi che racchiudono al proprio interno le info che l’utente dovrebbe conoscere in un determinato momento della giornata (anche se alla fine non sono poi così tante), passando per Selezione AI (utilissimo per tradurre aree dello schermo, creare GIF, creare uno sfondo per il disegno, selezionare il testo e altro ancora), assistente al disegno (anche per creare immagini dal testo), modifica delle immagini con AI generativa e tanto altro ancora.

1 di 3

La batteria è un componente da 5000mAh, è realizzata agli ioni di litio (non in silicio-carbonio), con supporto alla ricarica rapida a 45W, wireless a 25W e inversa. L’autonomia è leggermente superiore agli standard cui siamo solitamente abituati, migliorata di poco rispetto all’S24, ma comunque più che valida in termini durativi nel tempo. Abbiamo seriamente apprezzato la presenza anche di una sezione dedicata, dove toccare con mano lo stato attuale della batteria stessa.

Conclusioni

1 di 8

In conclusione Samsung Galaxy S25 Ultra è a tutti gli effetti lo smartphone più completo in circolazione, e non neghiamo che possa essere considerato il migliore, non tanto in ogni singolo aspetto, quanto nel complesso. I suoi punti di forza sono il display, la potenza di elaborazione, la tanta AI, una buona autonomia, la S Pen integrata, e sicuramente l’interfaccia grafica.

Dall’altro lato della medaglia, pur considerandolo un top anche in ambito fotografico, ci saremmo aspettati più miglioramenti rispetto al passato, ed il non sapere se la AI costerà in futuro è un qualcosa che può lasciare l’amaro in bocca a coloro che oggi spendono 1499 euro (di listino) per la variante più economica.