Stop ai Messaggi Vocali su WhatsApp: qual è il Codice di Comportamento per un Utilizzo Senza Problemi

L’era digitale ha trasformato il modo in cui comunichiamo, con le chat e la messaggistica istantanea che dominano il panorama. Tuttavia, i messaggi vocali stanno emergendo come una forma di comunicazione sempre più diffusa, anche se il loro utilizzo richiede una certa dose di sensibilità e buon senso per evitare imbarazzi o disagi. Gli audio possono essere uno strumento prezioso, ma è fondamentale rispettare le regole dell’etichetta online.

La diffusione dei messaggi vocali e il galateo degli audio

Ogni giorno, milioni di messaggi vocali vengono scambiati su piattaforme di messaggistica come WhatsApp. Tuttavia, gli esperti concordano sul fatto che il loro uso eccessivo può provocare ansia nei destinatari. Inoltre, mentre possono essere comodi per chi li invia, possono risultare inappropriati per chi li riceve in alcune situazioni, come durante riunioni di lavoro, sui mezzi pubblici o in luoghi affollati.

Il Washington Post ha affrontato questa questione, fornendo preziosi consigli di etichetta sui messaggi vocali. Ecco alcune linee guida elaborate dal prestigioso quotidiano americano insieme a Lizzie Post, esperta di etichetta e co-presidente dell’Emily Post Institute:

1. Valuta la situazione: Prima di inviare un messaggio vocale, rifletti se è il mezzo di comunicazione più appropriato per la situazione. Se il tono della voce è importante, ad esempio per gli auguri o per comunicare qualcosa di serio, allora i messaggi vocali possono essere adatti. In caso contrario, è preferibile inviare un messaggio di testo.

2. Rispetta il momento: Quando invii un messaggio vocale, considera che il destinatario potrebbe non essere disponibile per ascoltarlo immediatamente. Rispetta il suo tempo e la sua disponibilità.

3. Riconosci i segnali: Se il destinatario risponde con messaggi di testo, significa che preferisce quella modalità di comunicazione. Quindi, rispondi allo stesso modo, evitando di inviare ulteriori messaggi vocali.

4. Limita la durata: Evita di inviare messaggi vocali eccessivamente lunghi. Mantienili brevi e al punto. Se hai molto da dire, considera la possibilità di suddividerli in messaggi più brevi, che possono essere ascoltati separatamente.

5. Usa le cuffie: Quando ascolti un messaggio vocale in pubblico o in luoghi affollati, usa le cuffie per evitare di condividere la conversazione con gli altri.

Rispettare queste regole di galateo per i messaggi vocali contribuirà a migliorare la tua comunicazione e a ridurre l’ansia nei tuoi contatti digitali.

Foto di Malte Helmhold su Unsplash