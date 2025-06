Torna la truffa e-mail del pacchetto sospeso: ecco come difendersi

In questi giorni diversi utenti stanno ricevendo e-mail da presunti corrieri in merito ad una consegna sospesa. Se siete tra coloro che l’hanno ricevuta non allarmatevi e non cliccate su nessun link all’interno dell’e-mail. Quello che avete davanti altro non è che un tentativo di truffa. Andiamo a scoprire insieme come difendersi.

Le truffe che sfruttano il nome di corrieri famosi e finte consegne girano sul web da oramai diversi anni. Riconoscerle in tempo è fondamentale per evitare di consegnare i propri dati (e i propri soldi) in mano a dei malintenzionati.

Truffa del pacchetto sospeso: come riconoscerla

La truffa si sta diffondendo principalmente via e-mail. L’oggetto può variare leggermente, ma solitamente è qualcosa del tipo: “Consegna del pacchetto sospeso“. All’interno è possibile leggere il seguente messaggio: “Nota sulla spedizione espressa Mi dispiace, ci sei mancato. L’autista non è riuscito a consegnare il pacco. Seleziona una nuova data di consegna. Da altri prevenire errori di consegna. Ricevi avvisi aggiornati e pianifica più pacchetti contemporaneamente con Express My Choice“. Ovviamente non manca il link che rimanda al sito dove dover inserire i propri dati personali, compresi quelli della carta di credito, per sbloccare la spedizione. Non c’è bisogno di dire che inserirli significa consegnarli nelle mani dei truffatori.

Riconoscere il tranello è molto semplice. Da come si può vedere, il testo dell’e-mail è scritto in un italiano molto approssimativo. Qualsiasi comunicazione ufficiale da parte di un corriere arriva sempre senza nessun tipo di errore grammaticale. Inoltre, basta dare un occhio all’indirizzo di posta elettronica dal quale arriva il messaggio per rendersi conto di come non sia affiliato in nessun modo al corriere citato. Come già detto, se avete ricevuto l’e-mail, il consiglio è quello di non cliccare su niente e cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.