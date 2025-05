WhatsApp lancia la sua app ufficiale per iPad

Dopo anni di attesa, il momento è finalmente arrivato! L’applicazione ufficiale di WhatsApp per iPad è disponibile su App Store. Da ora in poi non sarà più necessario dover ricorrere a sotterfugi per utilizzare il servizio di messaggistica sul tablet. Andiamo a scoprire cosa cambia rispetto alla versione per iPhone.

Dopo un lungo periodo in cui solamente una piccola parte di beta tester potevano utilizzarla, l’app WhatsApp per iPad è finalmente scaricabile da tutti gli utenti direttamente dall’App Store. La sincronizzazione avviene utilizzando il proprio dispositivo principale (iPhone o smartphone Android) e in un batter d’occhio è possibile gestire il tutto sull’ampio schermo del tablet.

WhatsApp per iPad: i punti forti dell’app

A dare le informazioni dettagliate in merito alla nuova app WhatsApp per iPad è stato, in queste ore, il noto WABetaInfo. Come già detto, la sincronizzazione è davvero semplice ed intuitiva. Basterà inquadrare il codice QR all’interno dell’app con il proprio dispositivo principale per avere accesso all’account e poter iniziare a gestire le chat. L’interfaccia dell’app per iPad altro non è che una versione ingrandita di quella per iPhone e le funzioni offerte sono le stesse. Il team di Meta ha fatto in modo da poter sfruttare al meglio il grande display di iPad e ha reso l’app molto interessante dal punto di vista estetico.

Come già detto, l’app è disponibile all’interno dell’App Store e può essere scaricata da tutti già a partire da ora. Per poterlo fare è solamente necessario aver scaricato sul proprio iPad almeno iPadOS 15.1. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.