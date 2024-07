WhatsApp: in arrivo due funzioni basate sull’IA

WhatsApp continua a lavorare per portare l’Intelligenza Artificiale all’interno del suo servizio di messaggistica. Dopo aver dato un primo assaggio nelle scorse settimane, poche ore fa, nuove informazioni sulle funzioni in arrivo sono emerse grazie alle ultime beta dell’app per dispositivi iOS e Android. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Quale miglior modo per rendere più interessante l’esperienza utente se non implementando una serie di funzioni di Intelligenza Artificiale? Quali saranno le prime ad arrivare in campo? Andiamo a scoprirle insieme.

WhatsApp: ecco come si potrà usare l’IA

A dare le prime informazioni in merito alle funzioni basate sull’IA è stato WABetaInfo. Questo ha confermato che le novità sono attualmente in fase di sviluppo e che presto potrebbero arrivare per i beta tester. In particolare, sono state scovate due nuove funzioni, una nella beta iOS e una nella beta Android. Quella scovata per i dispositivi iOS permetterà agli utenti di creare immagini di sé stessi con l’IA basandosi su una serie di immagini campione. Lo scopo sarà principalmente quello di salvaguardare la privacy. La funzione scovata per i dispositivi Android, invece, permetterà agli utenti di interagire con le immagini all’interno dell’app per ottenere informazioni di diverso tipo (es. contesto, oggetti presenti, ecc.) o per modificarle inserendo una descrizione testuale. Lo scopo, in questo caso, sarà quello di arricchire l’esperienza utente.

Come già accennato, entrambe le funzioni sono attualmente in fase di sviluppo. Nessuno, neanche i beta tester, possono ancora utilizzarle. Se tutto andrà per il verso giusto, dovremmo vederle arrivare, sia su iOS che Android, a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.