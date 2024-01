WhatsApp sta per mettere fine ai backup illimitati su Google Drive

Se siete tra coloro che utilizzano Google Drive per effettuare i backup delle chat di WhatsApp, allora la notizia che vi stiamo per dare potrebbe farvi molto male. Stando a quanto scovato nell’ultima beta di WhatsApp per dispositivi Android, presto non sarà più possibile sfruttare i backup illimitati su Google Drive. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

La notizia non è poi così sorprendente. Le due aziende avevano comunicato già tempo fa che sarebbe arrivato il momento in cui i backup illimitati non sarebbero più stati disponibili su WhatsApp. Ora, ne abbiamo la conferma. Nei prossimi mesi, i backup di dati WhatsApp potranno essere effettuato su Google Drive esclusivamente utilizzando lo spazio del proprio cloud.

WhatsApp: ecco cosa sta per cambiare

I backup illimitati su Drive sono disponibili da 5 anni. Purtroppo, ogni cosa ha una sua fine. Gli utenti che hanno scaricato l’ultima beta del servizio di messaggistica per dispositivi Android hanno visualizzato un banner che riporta “I backup inizieranno ad utilizzare il tuo spazio Google nei prossimi mesi“. Ciò significa che si potrà continuare ad usare Google Drive per effettuare i backup, ma lo spazio sarà quello personale del proprio account. Ricordiamo che Google offre gratuitamente 15 GB di spazio cloud. Oltre tale soglia, bisogna pagare un abbonamento mensile.

La situazione non è così tragica come sembra. Se dovete effettuare un backup su Android potete anche utilizzare gli altri metodi che l’app mette a disposizione. Al momento non è stata confermata una data di cessazione ufficiale del servizio di backup illimitato. Ciò che è certo è che avverrà nei prossimi mesi. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.