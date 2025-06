WhatsApp introduce una novità per gli aggiornamenti di stato

WhatsApp continua a lavorare per migliorare gli aggiornamenti di stato. In un recente aggiornamento beta per dispositivi iOS è stata scovata una nuova funzione che permette agli utenti di ricondividere gli stati altrui. Scopriamo insieme di che si tratta.

Sono settimane che WhatsApp sforna novità per gli aggiornamenti di stato. Dopo la nuova interfaccia, la possibilità di mettere like e molto altro, oggi arriva anche la possibilità di ricondividere gli stati. Questo si rivelerà particolarmente utile per tutti coloro che, ad esempio, vogliono promuovere un evento tramite il servizio di messaggistica. Ecco come funziona.

WhatsApp: come ricondividere uno stato

A dare tutte le informazioni in merito alla novità è stato, in queste ore, il noto WABetaInfo. Questo ha confermato che una parte dei beta tester che hanno scaricato l’ultima beta dell’app per dispositivi iOS si è vista comparire la possibilità di ricondividere gli stati degli altri. Fino ad ora, questa possibilità era esclusiva solamente per coloro che venivano menzionati all’interno dello stato. Ora, invece, l’utente che pubblica lo stato potrà decidere a chi dare la possibilità di condividerlo (tramite un tasto dedicato). Come già detto, la novità si rivelerà particolarmente utile per coloro che devono promuovere un evento tramite il social.

La possibilità di ricondividere gli aggiornamenti di stato è attualmente disponibile solo per i beta tester. Se tutto andrà per il verso giusto, la novità arriverà presto nella versione aperta al pubblico. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.