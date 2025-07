Gli AirPods Pro 3 potrebbero presto arrivare sul mercato

Siete tra coloro che stanno aspettando il lancio di un nuovo modello di AirPods Pro? Ci sono buone notizie per voi. Scovate all’interno dei codici di iOS 26, un riferimento ad un dispositivo audio non presente nell’attuale catalogo Apple. Ciò può voler dire solo una cosa, qualcosa di nuovo è in arrivo. Stando ai rumor delle ultime settimane, è molto probabile che si tratterà degli AirPods Pro 3. Ecco tutti i dettagli.

Si parla di una nuova generazione degli AirPods Pro 3 da diversi mesi. Gli utenti attendono con ansia l’arrivo del nuovo modello per vedere cosa Apple si inventerà di “Pro” questa volta. Fino a poco tempo fa, si pensava che la terza generazione non sarebbe arrivata prima del 2026, ora con il riferimento scoperto in iOS 26 le cose cambiano.

AirPods Pro 3: arrivo entro fine 2025

Non è la prima volta che Apple “annuncia” l’arrivo di nuovi prodotti tramite i codici di iOS. Questa volta il riferimento trovato è 8239. Come già detto, attualmente non esiste nessun prodotto Apple identificato con questo codice, quindi si tratterà di un prodotto che verrà lanciato a breve. Ovviamente, il riferimento non fornisce la certezza che tale prodotto saranno gli AirPods Pro 3. Potrebbe trattarsi, infatti, anche di un nuovo modello di auricolari Beats o di un modello di auricolari Apple non Pro. La verità si scoprirà solamente nelle prossime settimane.

Considerando la presenza del riferimento all’interno del codice di iOS 26, il lancio del prodotto potrebbe avvenire molto presto. I leaker parlando di un debutto entro la fine del 2025. Che Apple lancerà i nuovi AirPods Pro insieme agli iPhone 17 il prossimo settembre. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

