iPhone 17 Pro: ecco come apparirà la “camera bar”

Mancano oramai poche settimane alla presentazione della nuova gamma di iPhone 17. Il prossimo settembre, Apple svelerà 4 nuovi melafonini che cattureranno l’attenzione per una serie di chicche molto interessanti. Sui modelli Pro, ad esempio, arriverà in campo quella che è stata definita dai leaker come “camera bar“. In queste ore, le foto di un mockup pubblicate online permettono di farsi un’idea accurata di come apparirà sui dispositivi. Ecco tutti i dettagli.

A pubblicare le foto è stato il noto leaker Majin Bu. Questo ha mostrato alcune angolazioni del dispositivo per far capire al meglio come apparirà la camera bar sui dispositivi Pro. Le differenze estetiche rispetto alla generazione precedente sono più che evidenti. Come la prenderanno gli utenti?

iPhone 17 Pro: miglioramenti sostanziali alla fotocamera

Se da una parte la camera bar contribuirà a rendere gli iPhone più spessi nella parte superiore, dall’altra darà a questi una simmetria che le precedenti generazioni non hanno mai avuto. Oltre a rendere possibili una serie di migliorie al comparto fotografico, la camera bar impedirà ai dispositivi di “ballare” quando appoggiati su una superficie piana (cosa che succede con tutti i modelli Pro lanciati fino ad ora). Il risultato estetico sarà senza dubbio particolare e alcuni potrebbero non apprezzarlo, ma siamo certi che la maggior parte della clientela sarà più che entusiasta di fare l’upgrade.

Ricordiamo che Apple prevede il lancio di due modelli Pro quest’anno, Pro e Pro Max. Entrambi arriveranno sugli scaffali entro la fine di settembre 2025. Il prezzo di listino rimarrà invariato rispetto all’anno scorso o ci saranno sorprese? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Majin Bu via X