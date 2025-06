iPhone 17: Apple sta valutando nuove colorazioni per il modello base

iPhone 17 porterà in campo nuove colorazioni molto interessanti. In particolare, pare che Apple stia valutando l’introduzione di una tonalità non presente sulla gamma 16. Al momento, l’azienda sembra essere indecisa tra il viola e il verde. Quale avrà la meglio?

La gamma base di iPhone è nota per essere la più colorata di tutte. Ogni anno, Apple porta in campo tonalità diverse e qualche colorazione “esclusiva”. Pare che quest’anno non sarà da meno. Oltre a cambiare le tonalità già esistenti, arriverà una nuova variante verde o viola. Ecco tutti i dettagli.

iPhone 17: quale è la colorazione speciale che vedrà la luce?

A dare le informazioni in merito alle nuove colorazioni in arrivo per la gamma base di iPhone 17 è stato il noto leaker Majin Bu. Questo ha confermato che Apple sta attualmente testando due colorazioni in particolare, la verde e la viola, e che probabilmente la scelta ricadrà sulla seconda variante. Non sarebbe la prima volta che Apple decide di lanciare un melafonino in questa colorazione (l’ultima volta risale ad iPhone 14). Probabilmente se arriverà in campo la colorazione viola, quella rosa vista su iPhone 16 verrà mandata in pensione. Come risponderà la clientela?

Nonostante le colorazioni citate siano già state visti su melafonini in precedenza, Apple è solita proporre diverse tonalità dello stesso colore. Ciò che vedremo sulla gamma 17, quindi, sarà probabilmente diverso da tutto ciò che abbiamo visto fino ad ora. Non ci resta che attendere settembre e vedere in che modo ci sorprenderà.

Ph. credit: Apple.com