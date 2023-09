App Store, il numero di app per iOS è davvero impressionante

Vi siete mai chiesti quante fossero le applicazioni presenti sull’app store di Apple, quindi elementi installabili su tutti i dispositivi con sistema operativo iOS, che sia iPhone o iPad? l’ultimo Transparency Report di Apple ha permesso di tirare le somme, e vi possiamo dire che i numeri sono davvero incredibili.

Al momento attuale, considerando la sola Europa, l’App Store di Apple conta 101 milioni di utenti attivi, un quantitativo sufficientemente alto, destinato a crescere ulteriormente nel momento in cui si dovesse considerare il continente d’oltremanica. Secondo quanto indicato, fino al termine del 2022, sullo store erano presenti ben 1’783’232 applicazioni, con richieste di pubblicazione ancora più alte, se considerate che le app proposte sono state nel complesso 6’101’913, di cui 1’679’694 rigettate, sia per motivi legati alla sicurezza, ma anche a design e problemi più generali.

App Store, i numeri sono davvero impressionanti

Esattamente alla pari di Google, anche Apple ha ammesso che i propri filtri di sicurezza possono fare cilecca, dovendo essere successivamente costretta a rimuovere le app dallo store, anche se in misura decisamente ridotta rispetto al totale. Ad oggi, infatti, Apple ha rimosso solamente 186’195 applicazioni, in particolar modo videogiochi che non rispettavano le linee guida del marketplace.

L’altro motivo per cui le app sono state rimosse è legato alla richiesta diretta di alcuni Governi, come la Cina, con 1’435 elementi (per via di licenze), l’India con 14, per finire con il Pakistan e le sue 10 richieste (al quarto posto si trova la Russia con 7 elementi, mentre l’Italia solamente due). Numeri complessivamente più che ottimi per un marketplace destinato a durare negli anni.