La tua iscrizione a Prime è scaduta: attenzione alla truffa via e-mail

Avete ricevuto un’e-mail in cui venite avvisati che la vostra iscrizione ad Amazon Prime è scaduta? Non necessariamente la comunicazione arriva dall’Amazon che tutti conoscono. Potrebbe trattarsi, infatti, di una truffa messa a punto per rubare soldi e dati. Ecco come scoprirlo e proteggersi.

Le truffe degli abbonamenti scaduti sono molto diffuse. Negli scorsi mesi, vi abbiamo riportato alcuni esempi di finte e-mail da parte di Netflix, Display Plus ecc. Oggi, tocca al famoso Amazon Prime. Cosa hanno escogitato questa volta i malintenzionati del web?

Truffa Amazon Prime: come riconoscerla

Come già accennato, la truffa si sta diffondendo principalmente via e-mail. L’oggetto è “Consegna gratuita, TV pluripremiata, offerte esclusive e altro ancora“. Se si apre l’e-mail, si può leggere: “La tua iscrizione è scaduta! Ma come parte del nostro programma di fidelizzazione, ora puoi prolungare l’abbonamento di 90 giorni per soli 2 euro. Consegna gratuita, TV pluripremiata, offerte esclusive e molto altro. Annullamento in qualsiasi momento”. Ovviamente, allegato è presente un link che rimanda ad un sito truffa dove poter sottoscrivere “l’abbonamento“. All’interno del sito vengono chiesti alle vittime i dati della loro carta di credito. Se si inseriscono non si attiva nessun abbonamento anzi, questi vengono rubati e usati a scopi illeciti.

Riconoscere la truffa è molto semplice. Innanzitutto, non esiste nessun programma di feudalizzazione di Amazon che permette di ottenere l’abbonamento a 2 euro per 90 giorni. Inoltre, l’indirizzo di posta elettronica da cui arriva l’e-mail non è affiliato in nessun modo ad Amazon. Se avete ricevuto il messaggio, sappiate che si tratta al 100% di truffa. Il consiglio è quello di non cliccare su nessun link e di cestinare il tutto il prima possibile. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.