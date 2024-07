iPhone 17 super sottile: ecco quali saranno le caratteristiche

Il 2025 sarà un anno pieno di novità per i fan Apple. Oltre al lancio di una nuova generazione di iPhone SE, arriverà in campo anche un nuovissimo modello di iPhone 17 con design rinnovato e caratteristiche esclusive. A dare le prime informazioni sul dispositivo è stato, in queste ore, il noto analista Ming-Chi Kuo. Scopriamole insieme!

Kuo è famoso per essere uno degli analisti più affidabili quando si parla di prodotti Apple. Questo, nel corso degli anni, ha anticipato molte delle mosse dell’azienda. L’uomo ha le idee ben chiare su quello che sarà il futuro degli iPhone. Ecco ciò che ha detto sul prossimo 17.

iPhone 17: lancio nel 2025 con design rinnovato

L’analista ha dichiarato che Apple manderà in pensione il modello Plus nel 2025. Nonostante ciò, questo verrà sostituito da un modello mai visto prima che punterà più sull’aspetto estetico che sulle caratteristiche interne. Tale versione avrà un display da 6,6 pollici OLED con Dynamic Island, la scocca sarà super sottile e in un misto alluminio/titanio/vetro. Il chip sarà un A19 (l’A19 Pro invece sarà presente sui modelli Pro) e il chip 5G sarà di produzione di Apple. Infine, la fotocamera posteriore sarà solo una, ma comunque di alta qualità.

Tale dispositivo, come già accennato, sarà una novità assoluta. Considerando le sue caratteristiche interne “modeste” non sarà il modello “Ultra” di cui si parla da diverso tempo, ma qualcosa di cui ancora non si conosce il nome. Il prezzo sarà intermedio tra quello degli attuali iPhone base e i Pro. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com