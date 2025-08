Sudorazione asimmetrica: è sindrome di Arlecchino o di Horner? Ecco come riconoscerle

Una sudorazione anomala solo su un lato del volto può sembrare una stranezza passeggera, ma potrebbe invece essere il segnale di una condizione neurologica rara. Quando il corpo suda in modo asimmetrico — ad esempio solo sul lato destro o sinistro del viso durante uno sforzo fisico o un’emozione intensa — è il caso di indagare. Le due principali cause sospette sono la sindrome di Arlecchino e la sindrome di Horner, entrambe legate a un’alterazione del sistema nervoso simpatico.

La sindrome di Arlecchino, chiamata così per l’effetto “a metà viso” che ricorda la maschera del personaggio teatrale, si manifesta con sudorazione abbondante su un lato del volto, mentre l’altro resta completamente asciutto. Spesso il lato secco può apparire più pallido. Questo disturbo è dovuto a un’interruzione unilaterale della funzione simpatica, che controlla il diametro dei vasi sanguigni e le ghiandole sudoripare.

Sindrome di Arlecchino e di Horner: cosa indica la sudorazione a metà viso

La causa può essere idiopatica (cioè senza motivo noto), ma in alcuni casi è legata a traumi, tumori del torace, lesioni spinali o interventi chirurgici che coinvolgono il collo o la colonna vertebrale. Nonostante l’aspetto spettacolare, la sindrome di Arlecchino è generalmente benigna, anche se fastidiosa e spesso fonte di imbarazzo per chi ne soffre.

Diversa è la situazione con la sindrome di Horner, un’altra condizione neurologica rara, che può anch’essa includere sudorazione asimmetrica ma con altri segnali distintivi: ptosi (abbassamento della palpebra), miosi (pupilla più piccola) e enoftalmo (rientranza dell’occhio). Anche questa sindrome è legata a un danno alla via simpatica, ma coinvolge più frequentemente il tratto tra il cervello e il collo.

La sindrome di Horner può essere il sintomo di patologie più serie come tumori dell’apice polmonare (come il Pancoast tumor), dissecazioni dell’arteria carotide, traumi o lesioni del midollo spinale. Per questo motivo, una diagnosi precoce è fondamentale: se accompagnata da dolore o da altri sintomi neurologici, richiede subito una valutazione medica approfondita.

Riconoscere il segnale può fare la differenza

Entrambe le sindromi si diagnosticano con una combinazione di esame obiettivo, test neurologici e imaging come TAC o risonanza magnetica, utili per localizzare eventuali lesioni. Il trattamento dipende dalla causa: nei casi idiopatici o benigni può non essere necessario alcun intervento, ma quando c’è una patologia sottostante, bisogna agire tempestivamente.

È importante non sottovalutare la sudorazione asimmetrica, specialmente se si presenta all’improvviso o se si accompagna ad altri sintomi come dolore al collo, mal di testa o variazioni nella vista. Riconoscere il segnale può fare la differenza tra un fastidio estetico e una condizione medica più grave.

In conclusione, se noti una sudorazione strana e localizzata solo su un lato del viso, parlane con un medico. Potrebbe trattarsi di una rara, ma significativa, disfunzione del sistema nervoso autonomo. Conoscere la differenza tra sindrome di Arlecchino e di Horner è il primo passo per ricevere la diagnosi corretta e, se necessario, avviare il percorso terapeutico più adatto.

Foto di Barbara Krysztofiak su Unsplash