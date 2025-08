Samsung rivoluziona l’esperienza TV con il nuovo Bixby basato su AI: naturalezza, controllo e privacy al centro

Samsung Electronics ha annunciato un’importante evoluzione della propria piattaforma AI per la gamma di TV 2025, introducendo un Bixby completamente aggiornato, ancora più intelligente e capace di comprendere il linguaggio umano in modo naturale e fluido. L’obiettivo? Trasformare l’interazione con la TV in una vera conversazione, eliminando i confini tra spettatore e tecnologia.

Al centro di questa innovazione c’è l’intelligenza artificiale generativa, che consente a Bixby di rispondere a qualsiasi tipo di domanda, contestualizzando le richieste successive e mantenendo una coerenza simile a quella di un dialogo umano. Non serviranno più comandi rigidi o digitazioni manuali: basterà parlare normalmente per ottenere ciò che si desidera. Da una semplice curiosità come “Quanto è alto l’Everest?” fino a richieste più personalizzate come “Mi consigli una playlist per rilassarmi quando piove?”, Bixby sarà pronto a rispondere in tempo reale.

Il nuovo Bixby potenzia anche la funzione Click to Search, permettendo di ottenere informazioni dettagliate su ciò che appare sullo schermo, dagli attori ai programmi, fino a contenuti tematici. Tutto questo avviene senza interrompere la visione e sfruttando la potenza del contesto visivo e delle fonti online. È sufficiente un click o un comando vocale per accedere a una miriade di contenuti correlati, rendendo ogni esperienza televisiva più ricca e interattiva.

Samsung Bixby: è una grande evoluzione

Samsung ha inoltre integrato perfettamente Bixby con la piattaforma SmartThings, consentendo al TV di diventare un vero e proprio centro di comando per la casa intelligente. Attraverso semplici comandi vocali come “Spegni il forno” o “Imposta il climatizzatore a 25 gradi”, gli utenti potranno controllare gli elettrodomestici connessi, sfruttando appieno l’ecosistema domestico firmato Samsung.

Un altro aspetto centrale dell’aggiornamento è la protezione dei dati personali. Grazie a Samsung Knox, i comandi vocali non vengono memorizzati né sui server né sul TV stesso, offrendo un’esperienza AI altamente personalizzata ma sempre sicura.

Il nuovo Bixby sarà inizialmente disponibile in Corea del Sud e successivamente nei mercati globali, a partire dai modelli Neo QLED, OLED, The Frame e QLED 2025. Inoltre, a ottobre 2025, verrà rilasciata una nuova versione di Vision AI, anch’essa accessibile tramite il programma di aggiornamento gratuito Tizen OS valido per 7 anni, confermando l’impegno di Samsung per un supporto software a lungo termine.

Con questa mossa, Samsung rafforza la sua leadership nel settore TV, offrendo un’esperienza sempre più interattiva, smart e centrata sulle reali esigenze degli utenti.