iPhone SE 4 avrà lo stesso processo produttivo di iPhone 16

Il prossimo smartphone low-cost della mela morsicata, iPhone SE 4 sarà molto più simile ad iPhone 16 di quanto pensiamo. Nonostante si sappia ancora molto poco riguardo al dispositivo, rumor provenienti dalla Cina sembrano confermare che i processi produttivi degli smartphone saranno molto simili. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Apple è quasi pronta a lanciare la nuova gamma di melafonini: 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max. Questa, come molti già sanno, arriverà in campo il prossimo settembre. Ad inizio 2025, però, dovrebbe arrivare in campo anche il tanto chiacchierato iPhone SE 4. Questo avrà lo stesso processo di produzione del pannello posteriore di iPhone 16 e 16 Plus.

iPhone SE 4: cosa aspettarsi dal dispositivo

Il rumor trapelato in queste ore risulta essere molto interessante perché permette di capire quello che potrebbe essere il design del dispositivo. Se il processo di produzione del pannello posteriore sarà lo stesso di iPhone 16, significa che il dispositivo riprenderà lo stesso design. Sicuramente ci saranno differenze importanti per quanto riguarda le caratteristiche interne, ma da fuori i dispositivi sembreranno molto simili. Finalmente, Apple ha capito che se vuole attirare l’attenzione degli utenti più scettici deve puntare su un design di ultima generazione anche per il modello entry-level.

Le aspettative per il futuro iPhone SE sono davvero molto alte. Ci si aspetta, oltre al design rinnovato ed ispirato ad iPhone 16, una nuova fotocamera posteriore, un chip super performante e un upgrade della memoria base. Il tutto sarà fornito ad un prezzo che si aggirerà intorno ai 500 dollari (intorno ai 600 euro in Italia). Come già accennato, il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato entro la prima metà del 2025. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com