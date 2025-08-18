Search here...
Persone altamente sensibili: perché sono più a rischio per la salute mentale

By: Marco Inchingoli

La sensibilità elevata, conosciuta anche come alta sensibilità sensoriale (HSP – Highly Sensitive Person), riguarda circa il 20% della popolazione mondiale. Chi possiede questo tratto tende a percepire in modo più intenso stimoli ambientali, emozioni e tensioni sociali. Se da un lato questa caratteristica si traduce in empatia, creatività e capacità di cogliere sfumature che sfuggono ad altri, dall’altro può diventare un fattore di vulnerabilità per la salute mentale.

Diversi studi hanno evidenziato che le persone altamente sensibili sono più esposte a disturbi d’ansia, depressione e burnout. La ragione risiede nella loro spiccata reattività emotiva: anche piccoli conflitti o pressioni quotidiane vengono vissuti con grande intensità, aumentando il carico di stress. Questa iper-vigilanza può logorare nel tempo il sistema nervoso e compromettere il benessere psicologico.

Quando l’ipersensibilità diventa un rischio per ansia e depressione

Un aspetto critico è la difficoltà di gestione degli stimoli sensoriali. Luoghi affollati, rumori forti o cambiamenti improvvisi possono generare un eccesso di stimolazione, portando a stanchezza, irritabilità e, nei casi più gravi, a episodi di panico. L’iperattivazione costante del cervello può, inoltre, favorire disturbi del sonno e indebolire le capacità di concentrazione.

La dimensione relazionale rappresenta un altro nodo delicato. Le persone altamente sensibili tendono a interiorizzare le emozioni degli altri, facendole proprie. Questo le rende estremamente empatiche, ma allo stesso tempo più vulnerabili a dinamiche tossiche e a rapporti squilibrati. In assenza di strategie di protezione, il rischio di sviluppare dipendenza affettiva o esaurimento emotivo aumenta.

Nonostante ciò, gli esperti sottolineano che l’alta sensibilità non è un disturbo, bensì un tratto di personalità. Quando compresa e valorizzata, può trasformarsi in una risorsa. In ambienti favorevoli e di supporto, le persone altamente sensibili sviluppano resilienza, creatività e capacità di intuizione sopra la media.

Il supporto psicologico riveste un ruolo centrale

La prevenzione, dunque, è fondamentale. Tecniche di mindfulness, respirazione profonda e meditazione si sono rivelate particolarmente utili per ridurre l’iperattivazione emotiva. Inoltre, l’attività fisica regolare contribuisce a scaricare lo stress accumulato, migliorando l’equilibrio psicofisico.

Anche il supporto psicologico riveste un ruolo centrale. Percorsi di psicoterapia, in particolare quelli basati sulla regolazione emotiva e sulla gestione dello stress, aiutano le persone altamente sensibili a riconoscere i propri limiti e a sviluppare strategie di protezione nei contesti sociali e lavorativi.

Infine, la consapevolezza e l’accettazione del proprio tratto rappresentano il primo passo verso il benessere. Riconoscersi come persona altamente sensibile permette di smettere di percepire questa caratteristica come una debolezza e di viverla invece come un punto di forza, purché gestita con cura e attenzione.

Foto di Elisabeth da Pixabay

