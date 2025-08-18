Search here...
Soffiare nella conchiglia: la tecnica che migliora il sonno

By: Federica Vitale

Soffiare in una conchiglia marina, per molti, richiama immagini di riti religiosi o scenari marini esotici. In India, invece, questa tradizione millenaria – nota come shankh blowing – sta attirando l’attenzione della comunità scientifica per un motivo inaspettato: potrebbe aiutare chi soffre di apnea ostruttiva del sonno.

Recenti studi condotti in centri medici indiani hanno analizzato gli effetti di questa semplice pratica, parte integrante dello yoga tradizionale, scoprendo benefici sorprendenti sul riposo notturno.

Come funziona lo shankh blowing

Il gesto è apparentemente semplice: si inspira profondamente e poi si soffia con forza nella conchiglia, producendo un suono profondo e vibrante. Dietro questa azione, però, si nasconde un allenamento muscolare mirato.

Le vibrazioni e la resistenza dell’aria rafforzano i muscoli della gola e del palato molle, aree che tendono a collassare durante il sonno nelle persone con apnea ostruttiva. Questo rinforzo muscolare può ridurre gli episodi di interruzione respiratoria, migliorando l’ossigenazione e la continuità del sonno.

Lo studio clinico in India

Un gruppo di 30 adulti con apnea moderata ha partecipato a uno studio pilota di sei mesi. La metà di loro ha praticato shankh blowing per 15 minuti al giorno, cinque giorni a settimana, mentre l’altro gruppo ha svolto esercizi di respirazione tradizionali.

I risultati sono stati notevoli:

  • Riduzione del 34% della sonnolenza diurna
  • Diminuzione di circa 5 episodi di apnea all’ora
  • Maggiore ossigenazione notturna
  • Miglioramento percepito della qualità del sonno

Non una sostituzione, ma un complemento

Gli esperti sottolineano che la CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) resta la terapia di riferimento per l’apnea ostruttiva del sonno, soprattutto nei casi gravi. Tuttavia, molte persone faticano a tollerare il dispositivo. In questi casi, lo shankh blowing potrebbe rappresentare un supporto non invasivo e a basso costo, ideale per forme lievi o moderate, o come integrazione alla terapia standard.

Una frontiera tra tradizione e scienza

Questo studio è un esempio di come pratiche antiche possano trovare nuova vita alla luce della ricerca moderna. La sfida sarà confermare questi risultati con studi più ampi e rigorosi, ma l’idea di migliorare il sonno con un gesto così semplice e carico di simbolismo ha già acceso la curiosità di pazienti e medici.

Nel frattempo, la conchiglia – simbolo di purezza e di risveglio – potrebbe diventare anche il segreto per un riposo più profondo e rigenerante.

Foto di Jess Foami da Pixabay

Federica Vitale
Federica Vitalehttps://federicavitale.com
Ho studiato Shakespeare all'Università e mi ritrovo a scrivere di tecnologia, smartphone, robot e accessori hi-tech da anni! La SEO? Per me è maschile, ma la rispetto ugualmente. Quando si suol dire "Sappiamo ciò che siamo ma non quello che potremmo essere" (Amleto, l'atto indovinatelo voi!)

